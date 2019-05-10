Мой город – умирает: Жительница Донецка показала район вблизи центра города (Фото, видео). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке красив и «вылизан» преимущественно центр города. Но если отъехать в соседний район, особенно попасть в частный сектор, то предстает удручающая картина. Об этом рассказала уроженка Донецка Ирина, которая сейчас проживает в российском Краснодаре. Ее видеоблог под названием «Мой город – умирает» вызвал возмущение местных жителей.

Ирина приехала в Донецк спустя пару лет, чтобы навестить своих родных. И очень расстроилась состоянием нынешнего города. Девушка подчеркивает чистоту и красоту центральной части Донецка. И для сравнения решила показать Кировский район, где живет ее родные.

«Когда приезжаешь через какое-то время, сложные ощущения. В твоей памяти город сохраняется тем же, каким был когда-то. И с каждым разом все больнее и больнее видеть и осознавать, насколько патовой становится ситуация. Печально… Донецк – это самые настоящие руины. Самое что ни наесть декорации для постапокалипсиса. От увиденного на ум кроме песни Скрябина "Країна-руїна" ничего не приходит – "як лохів розвели за спинами". В центре города обстановка, конечно, получше – красивые парки, поддерживаются. Но окраины – умирают. Повода для грусти хватает», – говорит Ирина.

Она прошлась по поселку, расположенному около шахты «Кировская», – по улице Кронштадской от трамвайного кольца до шахтного парка.

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«И это не за Донецком, это не поселок городского типа, это тоже Донецк. Просто окраина. Хотя, это Кировский район, совсем не окраина», – уверяет Ирина. И действительно отсюда до уже практически центрального района – Областной клинической больницы (ОЦКБ) – 11 минут пути на автомобиле или 35 минут на трамвае, до центра (ТРЦ «Золотое кольцо») – 13-15 минут. Это тихий в военном плане поселок, расположенный в глубоком тылу.

«А на этом месте когда-то был неплохой магазин. Еще года два назад. Даже не знаю, что с ним. Его что ли растянули? Закрылся, и вот, пожалуйста, – руины. Такое ощущение, что это место в таком состоянии уже лет 100», – комментирует дончанка останки строения около парка шахты «Кировская».

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Далее она пошла к братской могиле советских воинов, погибших 8 сентября 1943 года при освобождении Донецка. Здесь захоронены 6 бойцов, фамилии которых установлены, а также двое неизвестных. В 1951 году на могиле был установлен памятник – скульптура в виде воина с автоматом на гранитном постаменте. Вернее, на гранитном постаменте памятник находился в довоенное время. При «ДНР» его просто «побелили» в серый цвет. Для Ирины, которая определенное время кроме России жила в Украине и Польше, нынешний вид памятного места вызвал недоумение.

«А вот так у нас, в Донецке, уважают историю. Которую упоминают при всяком поводе – кричат, гордятся, кулаком бьют себя в грудь. И посмотрите, в каком состоянии памятник. Считаете, достойное оформление? Думаю, здесь, конечно, приберут. Памятник, по крайней мере, покрашен. Правда, солдат "без оружия". И после того, какие мы видели небольшие мемориалы в Польше, посреди леса. И вот – этот в городе. В Польше мы ездили по лесу, и там находили вот такие же небольшие памятники», – поделилась впечатлениями девушка.

Сейчас памятник находится на балансе и в обслуживании «республиканского» предприятия «Ритуал». Раньше памятник выглядел следующим образом:

«А вот и чистота, которой так гордятся многие донецкие жители, что у нас даже в войну очень чисто. Это я от памятника отошла буквально 2 метра. И что мы там говорим про другие города Украины? Где грязно, где в посадках люди бросают бутылки, мусор. Свое в глазах не видим?», – продолжает возмущаться Ирина.

Также она отмечает, что сейчас в Донецке местные жители очень настороженно относятся к людям, снимающим видео даже на телефон, несмотря уже о видеокамере. В этом отмечается некая «зашоренность», связанная с изоляцией города. «На меня сильно реагируют люди. В больших городах привыкли, что идет какой-то сумасшедший и разговаривает сам с собой на камеру. А в таких городах, каков сейчас Донецк, – я считаю его изолированным – реакция такая, [шарахаются]», – комментирует девушка.

Но при этом она отмечает, что в отличие от того же российского Краснодара, дончане более добрые и отзывчивые. «Очень расстроилась по поводу города. Но, несмотря ни на что, у нас безумно добрые и отзывчивые люди. Я решала свои вопросы по документам, приходилось много общаться. И я поняла, насколько у нас в Донецке люди добрее, чем даже в Краснодаре. Добрее даже в отношении какой-либо бюрократии. Но я считаю, что эти люди достойны лучшего города. Город нужно обустраивать. И главное, в этом нет ничего сверхъестественного, как нам подают, – просто сделать какие-то удобства и облагородить хотя бы внешний вид», – заключает Ирина.

В иных своих блогах Ирина отмечает, что ее видеопрогулка по Кировскому району вызвала гневные возмущения местных жителей, о чем они писали в комментариях под видео. Она пыталась им донести свою позицию, но ее не слышали. «Меня удивляет, что людям легче закрывать глаза на происходящее. Не видеть этого, не замечать. Они как бы и замечают, и согласны. Но их возмущает, что об этих проблемах начали говорить вслух. Но ведь говорить и показывать правду – это не значит, что цель обидеть. Цель – показать, что так не должно быть, и тем самым подтолкнуть к действию. Если начнете говорить, то те, кто "повыше", начнут двигаться – мол, люди замечают, люди все видят… И это же все вовсе не из-за войны. И моя позиция – вовсе не обхаять, я о том, что власти нас постоянно кидают, и все равно под какими они знаменами», – поясняла в следующем блоге девушка.

Дончанка констатирует, что это был первый случай, когда из-за «срача» ей пришлось отключить функцию комментирования видео. «Я впервые психанула и закрыла комментарии под видео… Больше всего меня добивают аргументы – "такое вообще-то всегда было". Так что, это теперь норма? Как 7 лет назад развалилась остановка, так ее даже никто не попробовал восстановить, я не говорю уже, что новую поставить», – говорит Ирина.

Примечательно, что после выхода ее блога в эфир, буквально через пару день сквер у братской могилы очистили от мусора

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