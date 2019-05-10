Нужно готовиться к жестким переговорам с Россией по Донбассу, – Марчук. Новости

Новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно готовиться к ведению очень жестких переговоров с Россией, в частности – на Минской площадке по Донбассу. Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях (ТКГ) Евгений Марчук.

«Я бы рекомендовал команде Зеленского уже сейчас входить в рабочие контакты с МИД Украины, с военными, потому что, чтобы это все понять с одного разговора, это очень сложно. Дело в том, что с российской стороны остается в переговорном процессе вся та же команда. Политическое руководство в РФ остается, а у нас меняется», – сказал он.

«Здесь просто патриотизма и напора мало. Россия – очень мощный переговорщик, очень хорошо вооружен: информационно, психологически, финансово», – отметил Марчук.

По его мнению, после победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины политика Кремля стала еще агрессивнее.

Представитель Украины в ТКГ также прокомментировал возможна ли смена украинской делегации переговорщиков в Минске: «Это будет зависеть от решения Зеленского и его команды. Если честно сказать, я бы ему советовал именно рабочие группы, где идет нудная, экспертная, дотошная до миллиметров работа, пока временно не менять. А в Трехсторонней контактной группе, где я представитель, больше политическая окраска, тут нужен какой-то знак, потому что я назначен не Зеленским, я назначен Порошенко, а Порошенко уходит».

«Я думаю, что Зеленский назначит нового представителя в Трехсторонней контактной группе. Я готов оказывать консультации, содействие. Единственное – здесь нужно хорошо и серьезно подумать над кандидатурами», – добавил Марчук.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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