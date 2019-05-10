Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

Житель Горловки показал, что сколько стоит на Центральном рынке (Видео). Новости

Вся лентаДонбассДонецкая область
Луганская область

Житель Горловки показал, что сколько стоит на Центральном рынке (Видео)

10.05.19 13:59dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео из соцсетей

Житель неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Михаил Светлов побывал на Центральном рынке. Ценами на продукты горловчанин поделился в соцсети.

Так, на Центральном рынке рыба имеет стоимость:

  • свежий пеленгас – 90-110 руб. (36-45 грн по местному курсу на 10.05.2019);
  • карась – 90 руб. (36 грн);
  • толстолоб – 150 руб. (61 грн);
  • провесная скумбрия – 350 руб. (142 грн);
  • копченая скумбрия – 350 руб. (142 грн);
  • скумбрия горячего копчения – 380 руб. (154 грн);
  • ставрида холодного копчения – 350 руб. (142 грн).

Цены на мясо (за кг):

  • куриные шеи – 65 руб. (26 грн);
  • филе – 169 руб. (68 грн);
  • бедро – 170 руб. (69 грн);
  • голень – 120 руб. (49 грн);
  • сало – от 70 руб. (28 грн);
  • свинина мякоть – от 300 руб. (121 грн);
  • кровяная колбаса – 150 руб. (61 грн);
  • копченое сало – 450 руб. (182 грн);
  • домашние куры – 200 руб. (81 грн).

Овощи и фрукты:

  • морковь – 50 руб. (20 грн);
  • картофель – 28 руб. (11 грн);
  • молодой картофель – 65 руб. (26 грн);
  • молодой лук – 70 руб. (28 грн);
  • редис – 55 руб. (22 грн);
  • розовые помидоры – 200 руб. (81 грн);
  • помидоры – от 160 руб. (65 грн);
  • лимоны – 150 руб. (61 грн);
  • яблоки – 50-80 руб. (20-32 грн);
  • апельсины – 75 руб. (30 грн);
  • бананы – 85 руб. (34 грн).

Крупы:

  • манка 32 руб. (13 грн);
  • горох – 30 руб. (12 грн);
  • перловка – 23 руб. (9 грн);
  • пшеничная – 23 руб. (9 грн);
  • ячневая – 24 руб. (10 грн);
  • макароны – 35 руб. (14 грн);
  • пшено – 50 руб. (20 грн);
  • гречка – 40 руб. (16 грн);
  • рис – 50 руб. (20 грн).

Сахар стоит 40 руб. (16 грн) за кг, яйца – от 50 руб. (20 грн) за десяток.

Читайте также:

Комментарии