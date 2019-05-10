Житель Горловки показал, что сколько стоит на Центральном рынке (Видео). Новости

Фото: скриншот видео из соцсетей

Житель неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Михаил Светлов побывал на Центральном рынке. Ценами на продукты горловчанин поделился в соцсети.

Так, на Центральном рынке рыба имеет стоимость:

свежий пеленгас – 90-110 руб. (36-45 грн по местному курсу на 10.05.2019);

карась – 90 руб. (36 грн);

толстолоб – 150 руб. (61 грн);

провесная скумбрия – 350 руб. (142 грн);

копченая скумбрия – 350 руб. (142 грн);

скумбрия горячего копчения – 380 руб. (154 грн);

ставрида холодного копчения – 350 руб. (142 грн).

Цены на мясо (за кг):

куриные шеи – 65 руб. (26 грн);

филе – 169 руб. (68 грн);

бедро – 170 руб. (69 грн);

голень – 120 руб. (49 грн);

сало – от 70 руб. (28 грн);

свинина мякоть – от 300 руб. (121 грн);

кровяная колбаса – 150 руб. (61 грн);

копченое сало – 450 руб. (182 грн);

домашние куры – 200 руб. (81 грн).

Овощи и фрукты:

морковь – 50 руб. (20 грн);

картофель – 28 руб. (11 грн);

молодой картофель – 65 руб. (26 грн);

молодой лук – 70 руб. (28 грн);

редис – 55 руб. (22 грн);

розовые помидоры – 200 руб. (81 грн);

помидоры – от 160 руб. (65 грн);

лимоны – 150 руб. (61 грн);

яблоки – 50-80 руб. (20-32 грн);

апельсины – 75 руб. (30 грн);

бананы – 85 руб. (34 грн).

Крупы:

манка 32 руб. (13 грн);

горох – 30 руб. (12 грн);

перловка – 23 руб. (9 грн);

пшеничная – 23 руб. (9 грн);

ячневая – 24 руб. (10 грн);

макароны – 35 руб. (14 грн);

пшено – 50 руб. (20 грн);

гречка – 40 руб. (16 грн);

рис – 50 руб. (20 грн).

Сахар стоит 40 руб. (16 грн) за кг, яйца – от 50 руб. (20 грн) за десяток.

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