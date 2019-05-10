Житель Горловки показал, что сколько стоит на Центральном рынке (Видео). Новости

Житель неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Михаил Светлов побывал на Центральном рынке. Ценами на продукты горловчанин поделился в соцсети.
Так, на Центральном рынке рыба имеет стоимость:
- свежий пеленгас – 90-110 руб. (36-45 грн по местному курсу на 10.05.2019);
- карась – 90 руб. (36 грн);
- толстолоб – 150 руб. (61 грн);
- провесная скумбрия – 350 руб. (142 грн);
- копченая скумбрия – 350 руб. (142 грн);
- скумбрия горячего копчения – 380 руб. (154 грн);
- ставрида холодного копчения – 350 руб. (142 грн).
Цены на мясо (за кг):
- куриные шеи – 65 руб. (26 грн);
- филе – 169 руб. (68 грн);
- бедро – 170 руб. (69 грн);
- голень – 120 руб. (49 грн);
- сало – от 70 руб. (28 грн);
- свинина мякоть – от 300 руб. (121 грн);
- кровяная колбаса – 150 руб. (61 грн);
- копченое сало – 450 руб. (182 грн);
- домашние куры – 200 руб. (81 грн).
Овощи и фрукты:
- морковь – 50 руб. (20 грн);
- картофель – 28 руб. (11 грн);
- молодой картофель – 65 руб. (26 грн);
- молодой лук – 70 руб. (28 грн);
- редис – 55 руб. (22 грн);
- розовые помидоры – 200 руб. (81 грн);
- помидоры – от 160 руб. (65 грн);
- лимоны – 150 руб. (61 грн);
- яблоки – 50-80 руб. (20-32 грн);
- апельсины – 75 руб. (30 грн);
- бананы – 85 руб. (34 грн).
Крупы:
- манка 32 руб. (13 грн);
- горох – 30 руб. (12 грн);
- перловка – 23 руб. (9 грн);
- пшеничная – 23 руб. (9 грн);
- ячневая – 24 руб. (10 грн);
- макароны – 35 руб. (14 грн);
- пшено – 50 руб. (20 грн);
- гречка – 40 руб. (16 грн);
- рис – 50 руб. (20 грн).
Сахар стоит 40 руб. (16 грн) за кг, яйца – от 50 руб. (20 грн) за десяток.
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