В Мариуполе открыли инсталляцию с фотографиями погибших на Донбассе защитников. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) на Аллее Памяти активисты обмотали железные деревья красной нитью, на которую закрепили 40 фотографий местных военных, волонтеров, спасателей, полицейских, погибших за 5 лет войны на Донбассе.

На фотографиях – погибшие с 9 мая 2014 года защитники Мариуполя, у каждого из них своя история. На Аллее Памяти их 8 и 9 мая вспоминали местные жители.

«Его звали Николай Самофалов, позывной "Ядро". Мы с ним познакомились очень давно, это было на футбольном секторе, в августе. У них была спецоперация возле поселка Розы Люксембург. Он попал в засаду сепаратистов. С того времени он вообще считался пропавшим без вести», – рассказала жительница Мариуполя Влада Егорова.

О погибшем начальнике ГАИ г. Мариуполя Викторе Саенко вспоминал местный житель Валерий Аверьянов: «Он не побоялся открыто обозначить свою проукраинскую позицию. Вместе с тем, будучи руководителем ГАИ, он смог построить работу так, что он не был один, к нему примкнули многие сотрудники».

О 20-летнем погибшем парамедике Николае Волкове рассказала его близкая подруга Алена Тернер: «Коля был самым светлым человеком, которого только можно было знать. Он был искренним патриотом своего города. После войны он собирался вернуться в город и работать по своей профессии – работать электромехаником. Он был идеалистом и крайне романтичным молодым человеком».

Инсталляцию с фотографиями украинских защитников с Аллеи Памяти организаторы планируют перевести в Краеведческий музей Мариуполя.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»