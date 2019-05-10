В «ДНР»: В Макеевке девочку чуть не загрызла собака . Новости

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) бродячая собака напала на ребенка. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Так, люди пишут, что инцидент произошел в одном из дворов в микрорайоне Зеленый. Маленькая девочка играла с другими детьми возле подъезда в куклы, и на нее набросилась бродячая собака. Собака укусила девочку за лицо. «Чуть не загрызла ребенка», – пишет автор поста.

Мама пострадавшего ребенка рассказывает, что ее дочери в больнице наложили швы и порекомендовали две недели наблюдать за собакой.

Также сообщается, что это не первый случай нападения.

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