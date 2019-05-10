Тука увидел позитив в заявлениях Зеленского по пенсиям жителям Донбасса. Новости

В заявлениях новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского есть позитив для жителей неподконтрольного украинским властям Донбасса. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины (МинВОТ) Георгий Тука.
«Я не ожидаю каких-либо серьезных изменений во внешнеполитическом курсе государства. Что касается Донбасса, я услышал пока одно заявление, которое лично меня позитивно настроило. Заявление в том, что нам необходимо найти механизм выплаты пенсий жителям оккупированной части Донбасса», – сказал он.
«Это то, чем пытается заниматься наше министерство на протяжении трех лет. К сожалению, наша точка зрения не имеет политической поддержки. Если же новоизбранный президент будет поддерживать такие тезисы, тогда мы достигнем немного больше успеха в этом направлении. Больше пока я ничего не слышал от самого новоизбранного президента. Из его штаба звучали некоторые заявления, которые противоречат друг другу», – добавил Тука.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»
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