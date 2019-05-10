Сводка из зоны ООС за 9 мая: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 14 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Об этом сегодня, 10 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

из минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у Пищевика;

из минометов калибром 120 мм и крупнокалиберных пулеметов – у Опытного;

из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – вблизи Авдеевки;

из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – вблизи Богдановки;

из автоматических станковых гранатометов – около Чермалыка;

из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи Новоселовки Второй;

из стрелкового оружия – у Старогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:

из вооружения боевых машин пехоты – вблизи Новозвановки;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у Светлодарска.

С начала текущих суток обстрелы позиций Объединенных сил со стороны противника не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «силовики Киева за минувшие сутки 9 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 71 единица. Под огонь попали районы поселка Александровка на западе Донецка и села Спартак к северу; Горловки и поселка Верхнеторецкое; сел Васильевка и Минеральное вблизи Ясиноватой; сел Петровское, Новоласпа и Октябрь (после переименования – Верхнешироковское, – ред.). При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. В результате обстрелов повреждения получил дом в Докучаевске».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 4 раза за сутки нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Калиново и Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.) и села Желобок. Огонь велся из минометов калибром 82 мм, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».