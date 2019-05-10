В Донецке в СИЗО убили несовершеннолетнего задержанного . Новости

В СИЗО № 5 неподконтрольного украинским властям Донецка, в корпусе, где содержатся несовершеннолетние, утром 9 мая был убит один из «подследственных». Об этом сообщила директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова.

«Сейчас мне известно, что в СИЗО активно проводятся обыски камер, усилены меры предосторожности в СИЗО, а также то, что работает проверка с участием советников РФ, которые отвечают за пенитенциарную систему на оккупированной части Донецкой области», – сказала она.

В настоящее время украинские правозащитники выясняют персональные данные убитого, пока им известно только то, в чем его подозревали в «ДНР».