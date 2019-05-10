В «ЛНР»: В центральную телебашню в Луганске ударила молния (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске утром 9 мая молния попала в центральную телебашню. Об этом сообщил представитель «ГТРК ЛНР» Алексей Тарасенко в эфире «республиканского» телеканала.

«Ориентировочно в 7:20 произошел удар молнии в башню Луганского передающего центра. В результате этого стихийного бедствия пострадало некоторое количество аппаратуры. В частности, передатчик "Радио республика" и другое передающее оборудование. Наиболее сильно пострадала система архитектурного освещения башни», – утверждает Тарасенко.

Он уверяет, что теле- и радиовещание уже восстановлено, а техники занимаются восстановлением освещения, однако то, что восстановить его удастся быстро – Тарасенко не гарантирует.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube