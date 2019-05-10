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Украина готова расширить санкции за раздачу для «Л-ДНР» паспортов РФ. Новости

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Украина готова расширить санкции за раздачу для «Л-ДНР» паспортов РФ

10.05.19 11:37dnews.dn.uaНовости

Георгий Тука. Фото: скриншот видео ТК «5 канал»

Украина готова расширить санкции за раздачу российских паспортов жителям неподконтрольной украинским властям территории Донбасса, от которых пострадают граждане РФ. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины (МинВОТ) Георгий Тука.

Он напомнил о решении Кабинета министров Украины не признавать паспорта РФ, которые будут выдаваться для «Л-ДНР» в двух миграционных центрах Ростовской области России.

«По кодам проходит идентификация, какой государственный орган выдал этот документ. Соответственно, не только паспорта жителей оккупированных частей Донетчины и Луганщины, которые захотят получить паспорта России, будут считаться недействительными, но и паспорта россиян, которые там их будут получать», – пояснил Тука.

Замминистра МинВОТ отметил, что в понедельник, 13 мая, в Брюсселе с международными партнерами обсудят возможность введения санкций со стороны Евросоюза в ответ на паспортизацию «Л-ДНР».

«Я очень оптимистично настроен, что наши союзники присоединятся к реакции Украины. Есть полуофициальная информация, что они очень одобрительно оценили такое полусанкционное изобретение, которое предложила Украина. Для стран ЕС это, в принципе, не новый механизм, потому что они не признают заграничные паспорта РФ, которые выдаются в Крыму», – сказал он.

«Тогда Россия начала проводить регистрацию заграничных паспортов, которые выдаются в Крыму в Краснодарском крае. Но дело в том, что формулировка постановления Кабинета министров Украины разработана таким образом, что, как только мы получим информацию, что паспорта жителям Донецка или Луганска выдаются в Санкт-Петербурге или в Москве, мы автоматически добавим в санкционный список и эти учреждения. И сколько бы россияне не бегали, они только будут увеличивать количество своих граждан, которые станут невъездными [в Украину]», – прокомментировал замминистра МинВОТ.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

В Ростовской области 29 апреля в Новошахтинске открылся пункт приема документов и выдачи паспортов для жителей «ЛНР», а 30 апреля в селе Покровском в тестовом режиме – для жителей «ДНР».

Путин также заявил, что российские власти планируют выдавать «упрощенное» гражданство жителям всей Украины.

Кабинет министров Украины 8 мая принял решение, что Украина не признает российские паспорта, которые выдаются жителям неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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