Лидер «русской весны» рассказал, кому в «ДНР» российские паспорта «не светят». Новости

В «ДНР» не получат российские паспорта люди, имеющие прописку на подконтрольной украинским властям территории из-за указа «главы республики», который идет вразрез с указом президента РФ. Об этом в ходе своей интернет-конференции заявил один из основателей «Донецкой народной республики», первый «глава народного совета ДНР» Андрей Пургин.

По его мнению, границы ОРДЛО*, о которых идет речь в указе президента России о российских паспортах будут определять местные «органы власти» в «ДНР». «Миграционная служба РФ назначает здесь уполномоченный орган, который будет определять, где же эти границы. Дебальцево было не наше, а Красногоровка и Марьинка – наши, и еще куча населенных пунктов, которые не соответствуют Минским соглашениям, подписанным 19 сентября 2014 года», – заявил Пургин.

«Естественно, что будут сегодняшние фактические границы. Но с учетом заявления Путина, что всем гражданам Украины, которые захотят получить паспорт [РФ], будет дана такая возможность, это не является таким важным. Границы будут определять местные органы власти», – считает он.

Он также прокомментировал, смогут ли люди, проживающие в «серой зоне», получить в «ДНР» российский паспорт: «Александровку, например, "пришили" к Петровскому району Донецка, хотя формально она принадлежит Марьинскому району Донецкой области до войны. Но это вопросы административные, я думаю, они будут решаться».

А также смогут ли люди, имеющие прописку на подконтрольной украинским властям территории, но постоянно проживающие в «ДНР», оформить паспорт РФ.

«Фактически нужно доказательство проживания здесь, а это решение суда, который не признает указ главы ДНР Дениса Пушилина. Теоретически – нужно получить решение местного суда, в котором написано, что он здесь, например, с 2014 года находится и сейчас проживает здесь. И с этим решением суда и украинским паспортом идти получать российский. Это юридически правильно. Но на самом деле его посылают доказать недоказуемое. Его с этим паспортом не примут у нас и не дадут паспорт ДНР, потому что решение судов [в ДНР] не принимается во внимание. "Уникальные бумаги", когда вам официально из паспортного стола отвечают, что плевали на решение суда», – заявил Пургин.

Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится. При этом Кабмин приступил к разработке решения о лишении получивших паспорта России украинских пенсий и соцвыплат.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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