Путин очень удивится: Лидер «русской весны» о паспортизации РФ в «ДНР». Новости

В указе президента России Владимира Путина нет требования иметь «паспорт ДНР» для получения гражданства, на чем акцентируют «республиканские власти». Об этом в ходе своей интернет-конференции заявил один из основателей «Донецкой народной республики», первый «глава народного совета ДНР» Андрей Пургин.

«Произошла большая мистификация, подмена, которая закончится скандалом, потому что указ Путина был плавно переадресован к указу Дениса Пушилина… месячной давности о получении паспорта ДНР. Я думаю, Путин очень удивится, что его указ отложили в сторону, забыли, что в нем написано, нас не очень это интересует», – сказал он.

По его словам, «паспорт ДНР – уникальная вещь». «На самом деле – это самый сложный документ, который у нас существует на сегодняшний день. У нас нет закона о гражданстве, у нас нет закона о паспорте. У нас очень долго существовало решение совета министров для МВД по выдаче паспортов, теперь – указ Дениса Пушилина», – поясняет Пургин.

«Сложная процедура получения паспорта привела к тому, что из 2-2,5 млн человек, проживающих на территории республики, только 290 тыс. имеют паспорта ДНР. Кто эти люди? Где-то половина – это выпускники школ за три года, это дети по достижении 16 лет. И это в основном госчиновники, или те, кому совсем надо, как мне», – продолжил он.

Пургин уверяет, что в «ДНР», по предварительным данным, получить паспорта РФ хотели бы 80% местных жителей, но перед этим теперь якобы примерно 1,5 млн человек, согласно «указу главы ДНР» Дениса Пушилина, должны получить «республиканские паспорта», хотя этого условия в указе президента РФ нет, в нем указано, что получить российские паспорта могут «лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

«Это вызвало огромный резонанс. Юристы, рассмотрев указ и документы, которые в России, поняли, что нет обязательной нормы получения этим 1,5 млн человек паспортов ДНР перед тем, как получить паспорта Российской Федерации», – возмущается Пургин.

«Я прошел эти 7 кругов ада и получил этот паспорт. Я – доказательство того, что процедура не прозрачная и неправильная. Я сдал документы, прождал год, через год получил отказ, после того, как я его обнародовал, через неделю мне выдали паспорт», – добавил он.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

В Ростовской области 29 апреля в Новошахтинске открылся пункт приема документов и выдачи паспортов для жителей «ЛНР», а 30 апреля в селе Покровском в тестовом режиме – для жителей «ДНР».

Путин также заявил, что российские власти планируют выдавать «упрощенное» гражданство жителям всей Украины.

Кабинет министров Украины 8 мая принял решение, что Украина не признает российские паспорта, которые выдаются жителям неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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