В соцсетях сообщают о взрыве автомобиля в Донецке. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке взорвался и сгорел легковой автомобиль. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
«По ул. Багратиона, возле кафе "Подкова", взорвался и сгорел автомобиль марки "Мерседес". Причина взрыва неизвестна. Пожарные приехали довольно быстро и все потушили», – написал автор поста в местном паблике 9 мая.
Жители Донецка в комментариях подтверждают, что инцидент произошел 9 мая. Также люди отмечают, что пострадавших нет:
- Алиса: «Люди живы?»;
- Денис: «Выходил покурить на балкон, видел, как приехали машины полиции. По разговору понял, что в салоне людей не было, скорее всего, проводка.
- Константин: «Все норм, пострадавших нет! Проводка!».
При этом «официальной» информации об инциденте на местных интернет-ресурсах нет.
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