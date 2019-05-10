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В соцсетях сообщают о взрыве автомобиля в Донецке. Новости

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В соцсетях сообщают о взрыве автомобиля в Донецке

ДН

10.05.19 12:59dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Донецке взорвался и сгорел легковой автомобиль. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«По ул. Багратиона, возле кафе "Подкова", взорвался и сгорел автомобиль марки "Мерседес". Причина взрыва неизвестна. Пожарные приехали довольно быстро и все потушили», – написал автор поста в местном паблике 9 мая.

Жители Донецка в комментариях подтверждают, что инцидент произошел 9 мая. Также люди отмечают, что пострадавших нет:

  • Алиса: «Люди живы?»;
  • Денис: «Выходил покурить на балкон, видел, как приехали машины полиции. По разговору понял, что в салоне людей не было, скорее всего, проводка.
  • Константин: «Все норм, пострадавших нет! Проводка!».

При этом «официальной» информации об инциденте на местных интернет-ресурсах нет.

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