В соцсетях сообщают о взрыве автомобиля в Донецке. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке взорвался и сгорел легковой автомобиль. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«По ул. Багратиона, возле кафе "Подкова", взорвался и сгорел автомобиль марки "Мерседес". Причина взрыва неизвестна. Пожарные приехали довольно быстро и все потушили», – написал автор поста в местном паблике 9 мая.

Жители Донецка в комментариях подтверждают, что инцидент произошел 9 мая. Также люди отмечают, что пострадавших нет:

Алиса: «Люди живы?»;

Денис: «Выходил покурить на балкон, видел, как приехали машины полиции. По разговору понял, что в салоне людей не было, скорее всего, проводка.

Константин: «Все норм, пострадавших нет! Проводка!».

При этом «официальной» информации об инциденте на местных интернет-ресурсах нет.