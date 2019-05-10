Зеркаль озвучила иск Украины к России в Международном трибунале ООН по морскому праву. Новости

В Гамбурге сегодня, 10 мая, в ходе слушания Международного трибунала ООН по морскому праву иск против России о незаконном захвате 24 украинских моряков и военно-морских судов озвучила глава делегации Украины на процессе заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

«Спор между сторонами касается продолжающегося незаконного захвата и задержания Российской Федерацией украинских военных кораблей "Бердянск", "Никополь", ["Яны Капу"] 25 ноября 2018 года в Черном море. Задержаны были не только эти корабли, но и 24 члена их экипажей. В результате этого захвата и задержания Россия нарушила основной принцип иммунитета военных кораблей, гарантированный Конвенцией ООН по морскому праву», – сказала она.

«Украина инициировала арбитражное производство в соответствии с приложением VII к Конвенции для получения правовой защиты от этих нарушений. Сегодня мы стоим перед трибуналом с просьбой использовать ваше право согласно ч. 5 ст. 290 Конвенции», – продолжила Зеркаль.

Дипломат подчеркнула, что украинские военно-морские суда и члены их экипажей продолжают удерживаться Россией 6 месяцев после захвата.

«Мы предоставили России все возможности для разрешения спора дипломатическими средствами… Россия проигнорировала не только запросы Украины, но и многочисленные призывы международного сообщества, настаивая на том, что ее действия оправданы ее национальным законодательством и Конвенцией ООН по морскому праву. Теперь Россия пытается избежать анализа своих противоправных деяний этим трибуналом путем представления их как военной деятельности, которая может быть исключена из процедур разрешения споров, согласно Конвенции, несмотря на то, что до этого настаивала, что это не имеет ничего общего с военными действиями», – отметила замглавы МИД Украины.

«Вред, нанесенный Украине, ее военно-морским судам и членам их экипажей, является серьезным и растет с каждым днем. Поэтому, соответственно, ситуация является чрезвычайно срочной. Поэтому сегодня Украина просит трибунал применить временные меры, которые требуют, чтобы Россия немедленно освободила военно-морские корабли Украины и членов их экипажей и вернула их в Украину… Решение РФ не участвовать в слушании стало неожиданностью для Украины, поскольку российская делегация приняла участие в подготовительном телефонном звонке с президентом трибунала 23 апреля», – добавила Зеркаль.

Она отметила, что Международный трибунал ООН ранее имел возможность проводить слушания и назначать временные меры против России, несмотря на отсутствие на слушаниях ее представителей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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