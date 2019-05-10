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Такси в СССР: В Донецке к 9 мая авто «превратили» в Т-34 (Фото). Новости

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Такси в СССР: В Донецке к 9 мая авто «превратили» в Т-34 (Фото)

10.05.19 17:36dnews.dn.uaНовости

Фото: соцсети

В неподконтрольном украинской власти Донецке к празднованию 9 мая некоторые таксисты решили специально тюнинговать свои автомобили. Об этом пишут пользователи соцсетей.

«Еще один "Т-34"», – говорится в сообщении.

Пользователи активно обсуждают фото:

  • Андрей: «Такси в СССР»;
  • «Чорне дзеркало»: «Надеюсь, он плату берет фронтовым пайком: полбуханки хлеба, махорка и каша?»;
  • Василиса: «Ну хоть на тазике советском, а не бэхе»;
  • «Трамвай»: «Если при совке все было отлично и всего хватало, то почему на такой старой бибике?».

Напомним, что  9 мая в Донецке в шествии «Бессмертный полк» принимали участие два сына ликвидированного первого «главы ДНР» Александра Захарченко. Парни несли портреты своего отца.

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