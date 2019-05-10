Такси в СССР: В Донецке к 9 мая авто «превратили» в Т-34 (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке к празднованию 9 мая некоторые таксисты решили специально тюнинговать свои автомобили. Об этом пишут пользователи соцсетей.
«Еще один "Т-34"», – говорится в сообщении.
Пользователи активно обсуждают фото:
- Андрей: «Такси в СССР»;
- «Чорне дзеркало»: «Надеюсь, он плату берет фронтовым пайком: полбуханки хлеба, махорка и каша?»;
- Василиса: «Ну хоть на тазике советском, а не бэхе»;
- «Трамвай»: «Если при совке все было отлично и всего хватало, то почему на такой старой бибике?».
Напомним, что 9 мая в Донецке в шествии «Бессмертный полк» принимали участие два сына ликвидированного первого «главы ДНР» Александра Захарченко. Парни несли портреты своего отца.
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