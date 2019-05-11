В «ДНР» тарифы на тепло убыточны более чем на 50%. Новости

В «ДНР» действуют тарифы на отопление на уровне 2009 года, которые на сегодняшний день более чем на 50% убыточны. Об этом в интервью местной газете сообщил директор «республиканской» теплопоставляющей компании «Донбасстеплоэнерго» Руслан Капленко.
«Нужно учитывать, что тариф на тепло не пересматривался с 2009 года. Для предприятия он убыточный, даже на 50% не покрывает фактическую себестоимость услуги», – сказал он.
Но, несмотря на низкие тарифы, в «ДНР» не могут добиться полной оплаты услуг из-за низкой платежеспособности населения. И ежегодно долги по отоплению накапливаются.
Так, по информации Капленко, за 2018 года население рассчиталось за тепло на 86%. Это наивысший показатель за последние годы: в 2016-м – 74%, в 2017-м – 81%.
Он дополнил, что для погашения долгов «Донбасстеплоэнерго» ведет агитационную работу, а также подает иски в «суд». Также потребителям предоставляют возможность реструктуризации долга – от года до 5-ти лет.
Как сообщалось ранее, по состоянию на октябрь 2018 года на коммунальные расходы в «ДНР» всего 8% семейного дохода. Но даже это не позволяет жителям полностью расплачиваться с коммунальщиками.
«Министр ЖКХ ДНР» Сергей Наумец признал, что из-за низких тарифов нет возможности повысить зарплату сотрудником сферы ЖКХ, есть задержки в оплате труда, в результате чего коммунальщики увольняются.
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