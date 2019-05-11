На Луганщине начинается предвыборная кампания в объединенные громады. Новости

В Луганской области с сегодняшнего дня официально стартует предвыборная кампания кандидатов в депутаты и кандидатов на пост главы сельских, поселковых и городских советов в 10 объединенных территориальных громадах (ОТГ).

ЦИК своим постановлением назначила выборы в 10 ОТГ на 30 июня 2019 года. По словам исполнительного директора Луганского регионального отделения Ассоциации городов Украины Натальи Бойко, это «оживит процесс децентрализации».

«Даже 15 ОТГ ожидали оглашения выборов. Это было препятствием на пути децентрализации. Сейчас это препятствие снимается, и Луганщина получит еще 10 ОТГ. Таким образом это будет 19 ОТГ, которые будут функционировать и легализуют свои органы управления», – отметила она.

Пока же еще 5 ОТГ не будут принимать участие в предвыборном процессе, и ЦИК не назначила пока там выборы.

«Я думаю, что основная причина – эти ОТГ находятся рядом с линией разграничения с "ЛНР", и считается, что эти территории небезопасны для проведения местных выборов, хотя непонятно, каким образом там проходили выборы президента и почему нельзя провести местные выборы», – прокомментировала Бойко.

Выборы в 8 ОТГ Луганской области должны были состояться в декабре 2018 года, но из-за введения военного положения в 10 областях Украины их не провели.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»