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В Мариуполе строят новый стенд для скалолазов. Новости

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В Мариуполе строят новый стенд для скалолазов

11.05.19 15:27dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

В Мариуполе (Донецкая обл.) строят новый скалолазный стенд. Это десятая стена такого уровня в Украине, ее высота – 15 м. Завершить строительство нового скалодрома планируют на следующей неделе.

По словам директора этого центра спорта и отдыха Максима Долгого, новый скалолазный стенд строят по всем международным стандартам.  «Самая зрелищная дисциплина – это скорость. Эта эталонная трасса, которую мы сейчас строим: два спортсмена по одинаковым дорожкам будут бежать вверх», – сказал он.

«Этот скалодром позволит больше развиваться в дисциплине и скорости, позволит усовершенствовать свои навыки. Здесь я нашел многих друзей. А вообще – это отличный вид спорта», – рассказывает житель Мариуполя Александр Шаповалов.

На строительство этого скалодрома уже потратили около 300 тыс. грн. В июне этого года здесь планируют провести Кубок Украины по скалолазанию.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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