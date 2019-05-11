Сводка из зоны ООС за 10 мая: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 12 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Об этом сегодня, 11 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

НВФ обстреляли из ручных противотанковых гранатометов населенный пункт Травневое, создав угрозу для жизни и здоровья гражданского населения. Жертв среди мирных жителей нет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

из минометов калибром 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи Новомихайловки;

из автоматических станковых гранатометов – около Авдеевки;

из гранатометов различных систем – вблизи Чермалыка и Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:

из артиллерийских систем калибром 122 мм, минометов калибром 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Новозвановки;

из минометов калибром 120 мм и гранатометов различных систем – у Новолуганского;

из минометов калибром 120 мм – у Попасной;

из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Новгородского;

из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – у Майорска.

С начала текущих суток обстрелы позиций Объединенных сил со стороны противника не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «армия Киева за сутки 15 раз нарушила перемирие. Общее количество примененных боеприпасов – 191 единица. Под обстрелами оказались аэропорт, поселки Жабичево и шахты "Трудовская", а также село Спартак, расположенные на окраинах и в окрестностях Донецка; горловские поселки Байрак, Зайцево и Широкая Балка; район Ясиноватой и село Минеральное вблизи города. При обстрелах применялись минометы калибром 120 и 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 8 раз за сутки нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселков городского типа Калиново и Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.), села Желобок и окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской. Огонь велся из артиллерийских орудий калибрами 152 мм и 122 мм, минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия».