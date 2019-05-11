В Донецке районные «паспортные столы» прекратили принимать документы на паспорта РФ (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке районные «паспортные столы» приостанавливают прием документов для получения российского гражданства. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Как пишут дончане, «отдел миграционной службы» Киевского района принимает документы только у «военнослужащих», работников «правоохранительных органов», «судов» и их семей. Для всех остальных прием документов приостановлен «до особого распоряжения».

Фото: соцсети

Жители Донецка пишут, что подобная ситуация – и в Калининском «отделе миграционной службы»:

Ирина: «Закрыт прием документов только в Киевской МС или во всех районах?»;

Алена: «В Калининском такая же петрушка».

В связи с введенными ограничениями у «паспортных столов» больше не скапливаются огромные очереди. В соцсетях одни люди выражают возмущение, другие говорят о том, что «изначально так и планировалось»:

Галина: «Сначала в СМИ всех желающих пригласили в МС, два дня принимали документы, а на третий отказывают, это как? Люди оплатили пошлину по квитанциям»;

Максим: «Ну че, нормально. Ведь все для народа же. Неужели вы не поняли за 5 лет, что делается все для народа! Кстати, военным, особенно, кто на контракте, ну так нужен паспорт РФ сейчас, что аж…»;

Ирина: «Ну так изначально так и говорилось – госслужащие, военные, судьи и т.д. подадут документы в первую очередь».

Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится. При этом Кабмин приступил к разработке решения о лишении получивших паспорта России украинских пенсий и соцвыплат.

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