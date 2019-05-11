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В Донецке показали, сколько стоит клубника (Фото). Новости

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В Донецке показали, сколько стоит клубника (Фото)

ДН

11.05.19 13:49dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка с ником «Donbass Cat» в соцсетях показал стоимость клубники, а также картошки и других овощей и фруктов по состоянию на 10 мая.

По словам дончанина, клубника привезена в торговую точку из подконтрольной украинским властям территории. «Клубника из Украины, молодая картошка и цены (в рублях) на остальное в Донецке, напротив храма Ксении Петербургской, железный ларек овощной, м-н Цветочный», – прокомментировал автор.

Цены указаны следующие (за кг):

  • клубника – 170 руб. (69 грн по местному курсу на 11.05.2019);
  • яблоки – 75-85 руб. (30-34 грн);
  • апельсины – 80 руб. (32 грн);
  • мандарины – 110 руб. (45 грн);
  • помидоры – 130-185 руб. (53-75 грн);
  • огурцы – 100 руб. (40 грн);
  • картофель – 60 руб. (24 грн);
  • редис – 50 руб. (20 грн);
  • молодая капуста – 60 руб. (24 грн);
  • молодой лук – 70 руб. (28 грн).

Пользователи соцсетей обратили внимание на дороговизну яблок:

  • «Кліка»: «В Запорожье яблоки по 8-10 грн»;
  • «Хеl‏»: «У вас очень дорогие яблоки. В Мариуполе от 8 грн кг до 12 грн кг на рынке».

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