В неподконтрольном украинским властям Донецке 10 мая открыта мемориальная доска «первому главе ДНР» Aлекcaндру Заxapченкo. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.
Мемориал был откpыт в шкoле, где учился Захарченко, и кoтopая по егo инициaтиве в 2017-м гoду былa пpеобpaзoвaна в «кадетский кoрпуc».
В соцсетях местные жители раскритиковали барельеф:
- Александр: «Что-то не очень удачный барельеф»;
- Марина: «Все неплохо, только он на себя почти не похож»;
- Марта: «Батя на себя вообще не похож»;
- «Кот Бегемот»: «Это "Кривое зеркало" постаралось?»;
- Ирина: «Вообще не похож на себя»;
- Алексей: «Поменяйте мемориал, что ли скульпторов не нашлось нормальных?»;
- Виктория: «Вообще не похож!».
Напомним, 31 августа 2018 года в центре Донецка в кафе «Сепар» прогремел взрыв, в результате которого «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Он был похоронен 2 сентября на кладбище «Донецкое море». Причем, его могила расположена не на «аллее славы» (где захоронены «Моторола» и «Гиви»), а находится в середине кладбища.
Читайте также:
- В «ДНР» показали, как сейчас выглядит жена Захарченко (Фото)
- «ЛНР»: Как выглядит и чем живет вдова Дремова после его подрыва (Фото)
- Пенаты Захарченко: В каком доме рос «глава ДНР» и где живет сейчас (Фото)
- Захарченко, «Гиви» и могилы в поле: Россиянин показал, как выглядят захоронения «героев ДНР» (Фото)
- Сталин, Захарченко и сыновья: Как в «ДНР» провели военный парад (Фото)
- Обтянули: Как украсили Донецк к 9 Мая (Фото)
- В «ДНР» впервые показали сыновей Александра Захарченко (Фото, видео)
Комментарии