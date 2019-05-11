В неподконтрольном украинским властям Донецке 10 мая открыта мемориальная доска «первому главе ДНР» Aлекcaндру Заxapченкo. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Мемориал был откpыт в шкoле, где учился Захарченко, и кoтopая по егo инициaтиве в 2017-м гoду былa пpеобpaзoвaна в «кадетский кoрпуc».

В соцсетях местные жители раскритиковали барельеф:

Александр: «Что-то не очень удачный барельеф»;

Марина: «Все неплохо, только он на себя почти не похож»;

Марта: «Батя на себя вообще не похож»;

«Кот Бегемот»: «Это "Кривое зеркало" постаралось?»;

Ирина: «Вообще не похож на себя»;

Алексей: «Поменяйте мемориал, что ли скульпторов не нашлось нормальных?»;

Виктория: «Вообще не похож!».

Напомним, 31 августа 2018 года в центре Донецка в кафе «Сепар» прогремел взрыв, в результате которого «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Он был похоронен 2 сентября на кладбище «Донецкое море». Причем, его могила расположена не на «аллее славы» (где захоронены «Моторола» и «Гиви»), а находится в середине кладбища.

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