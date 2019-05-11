В соцсетях показали Ботанический сад в Донецке (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке в Ботаническом саду цветут многие растения. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

В частности, люди публикуют в местных пабликах фото из Донецкого ботанического сада. Судя по фото, сад открыт для посетителей.

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