Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

В соцсетях показали Ботанический сад в Донецке (Фото). Новости

Вся лентаДонбассДонецкая область
Луганская область

В соцсетях показали Ботанический сад в Донецке (Фото)

11.05.19 14:29dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке в Ботаническом саду цветут многие растения. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

В частности, люди публикуют в местных пабликах фото из Донецкого ботанического сада. Судя по фото, сад открыт для посетителей.

Читайте также:

Комментарии