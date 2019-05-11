Ковырнуть рану: «Игра в переселенцев» не нашла понимания у самих ВПЛ. Новости

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) по-разному отреагировали на открывшуюся в Киеве интерактивную выставку-инсталляцию «Вмести свою жизнь в чемодан», которая позволяет всем желающим погрузиться в опыт более 1,5 млн внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) из Крыма и Донбасса.

Несмотря на то, что цель проекта – способствование преодолению стереотипов и предубеждений, существующих по отношению к переселенцам, а также углубить взаимопонимание между жителями разных регионов Украины, мнения самих переселенцев из тех, кто отреагировал в соцсетях на это мероприятие, в основном, негативные:

Анастасия: « Сомнительное удовольствие»;

Сомнительное удовольствие»; Александр: «Не переселенцы не поймут все равно, а пережившим эта память и без квеста болит »;

»; Татьяна: «Пока это все на своей "шкуре" не прочувствуешь, не поймешь ничего. Хоть миллион раз смотри... »;

»; Валентина: «Распил очередного гранта – бессмысленный и беспощадный »;

– »; Дмитрий: «У нас было 2 рюкзака летних вещей... мы сели в автобус с беременной женой и поехали в неизвестность. Домой мы так за все время и не возвращались. А в такой шкуре вы не хотите побывать? »;

»; Оксана: «За 5 лет войны до многих людей не донесли, что идёт война, мы для многих как были предатели, так и остались ими. О чем вообще речь? »;

»; Павел: «... а зачем им плакать?? Приходите к нам. Посмотрите, как мы даже через пять лет плачем по ночам, как мы плачем, разговаривая по телефону или Скайпу, как плачем, смотря на старые фотографии... Блин, это ж надо было так ковырнуть рану... »;

»; Наталья: « Какой квест? Это пережитая боль, поломанные судьбы»;

Какой квест? Это пережитая боль, поломанные судьбы»; Вера: « Я считаю, что это издевательство над нашими чувствами»;

Я считаю, что это издевательство над нашими чувствами»; Ирина: « Кто не хочет понять, тот не поймет»;

Кто не хочет понять, тот не поймет»; Сергей: « Пусть в Донецке поквестятся...»

Ранее сообщалось, что 10 мая в Музее истории Киева открылась выставка-инсталляция под названием «Вмести свою жизнь в чемодан» («Вмісти своє життя у валізу»).

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