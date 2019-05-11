В Донецке произошел взрыв рядом со старой газовой заправкой (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке сегодня днем, 11 мая, произошел взрыв в районе старой газовой заправки по трассе на Еленовку. Об этом пишут пользователи соцсетей.

«Какие-то добрые люди подорвали заброшенную газовую заправку возле мариупольской трассы в районе Донецкого моря», – пишут пользователи, разместив соответствующие фото.

Дончане активно обсуждают происшествие:

Макс: «Донецке море, дымит старая газовая заправка»;

Инна: «Я видела там дым. Но взрыв был мощный. Кому нужно взрывать чью-то заправку? В пятилетие ДНР?»;

Андрей: «Сразу после взрыва были слышны детские крики и люди с той стороны бежали»;

При этом некоторые пользователи сообщают, что старая заправка развалена уже давно, а взрыв был немного в стороне от нее. «Та заправка уже давно развалена, взрыв был правее, через дорогу», – пишут пользователи.