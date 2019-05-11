Можно ВИА создать: Пушилин спел «Россия – Родина-мать» в центре Донецка (Фото). Новости

«Глава ДНР» Денис Пушилин исполнил песню «Россия – Родина-мать» в центре Донецка на концерте по случаю празднования «дня республики». Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Перед началом основной части концерта лидер республики взял в руки гитару и спел песню, которую написал один из донецких композиторов. Многотысячная аудитория встретила выступление главы государства аплодисментами», – говорится в сообщении.

Уточняется, что «в момент исполнения композиции жители республики подняли таблички и плакаты с надписями "Россия – наш выбор", "Мы выбираем Россию" и другими. В завершение песни в небо взмыли тысячи воздушных шаров в цветах флагов Донецкой и Луганской народных республик. Концерт продолжился выступлением российских артистов», – пишут в «ДНР».

В соцсетях дончане иронизируют по поводу исполнительского таланта Пушилина: