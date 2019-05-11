Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

Можно ВИА создать: Пушилин спел «Россия – Родина-мать» в центре Донецка (Фото). Новости

Вся лентаДонбассДонецкая область
Луганская область

Можно ВИА создать: Пушилин спел «Россия – Родина-мать» в центре Донецка (Фото)

11.05.19 21:33dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

«Глава ДНР» Денис Пушилин исполнил песню «Россия – Родина-мать» в центре Донецка на концерте по случаю празднования «дня республики». Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Перед началом основной части концерта лидер республики взял в руки гитару и спел песню, которую написал один из донецких композиторов. Многотысячная аудитория встретила выступление главы государства аплодисментами», – говорится в сообщении.

Уточняется, что «в момент исполнения композиции жители республики подняли таблички и плакаты с надписями "Россия – наш выбор", "Мы выбираем Россию" и другими. В завершение песни в небо взмыли тысячи воздушных шаров в цветах флагов Донецкой и Луганской народных республик. Концерт продолжился выступлением российских артистов», – пишут в «ДНР».

В соцсетях дончане иронизируют по поводу исполнительского таланта Пушилина:

  • Игорь: «Без танца не считается»;
  • Елена: «Я даже заикаться начала. Он еще и певун»;
  • Илья: «Один автобус водил и звездочки вешал, а этот решил спеть, следующий танцевать, наверное, будет»;
  • Микко: «Я рыдаю»;
  • Юлия: «Можно ВИА создать».

Комментарии