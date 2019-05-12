Ситуация в пунктах пропуска утром 12 мая: Проезда ожидали 240 авто. Новости

Сегодня утром, 12 мая, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 11 мая через КПВВ последовало 37,6 тысячи человек и 5000 транспортных средств:

«Майорское» – 9170 человек и 1220 транспортных средств;

«Марьинка» – 8215 человек и 1505 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 6695 человек и 1270 транспортных средств;

«Гнутово» – 4210 человек и 1015 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 9325 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 10/50;

«Марьинка» – 0/80;

«Новотроицкое» – 20/50;

«Гнутово» – 10/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» («ДНР»):

Тимофей: «8:13. Сейчас в сторону Донецка на Марьинке ждут 40 машин, льготу 20 машин запустили еще в 6:45. Все эти товарищи застрянут на Каргиле, судя по всему. Пеших из Украины мало, на нуле в Украину засада – пеших тьма и машин хватает»;

Тимофей: «8:46. Не верю своим глазам – на Каргиле в Донецк машин 30»;

Тимофей: 9:27. Пеших в Украину на Каргиле практически нет. Машин около 55, льготы мало. Движение, хоть и не особо интенсивное, но наблюдается. Жарковато».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Анита: «5:29.На Еленовке в сторону Украины очередь между 2-ым и 3-им туалетом»;

Игорь: «5:37. На Еленовке в сторону Украины очередь 3 туалет и прибывает! 100 машин уже»;

Анита: «8:46. Около 100 основной, 6 льготы. Движение нормальное»;

Елена: «8:49. Родители уехали в 5, уже проехали. Мало машин, быстро пропускают».

О ситуации на КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»)», «Гнутово» / КПП «Пищевик» («ДНР») и «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.