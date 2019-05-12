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Переселенцы на Донетчине: Где и сколько зарегистрировано. Новости

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Переселенцы на Донетчине: Где и сколько зарегистрировано

ДН

12.05.19 10:41dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Донецкой области по состоянию на 10 мая официально зарегистрировано 487 397 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«По состоянию на 10.05.2019 на территории Донецкой области учтено 411 286 семей и 487 397 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

  • лица трудоспособного возраста – 103 375;
  • дети – 62 554;
  • лица с инвалидностью – 17 195;
  • пенсионеры – 304 273.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 96 098 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

  • Волновахский район – 50 433;
  • Краматорск – 47 427;
  • Славянск – 37 030;
  • Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 343;
  • Константиновка – 22 445;
  • Марьинский район – 19 473;
  • Бахмут (до переименования – Артемовск) – 16 813;
  • Славянский район – 15 722;
  • Мирноград (до переименования – Димитров) – 15 685.

Напомним, что в Украине по состоянию на 6 мая учтены 1 млн 377 тыс. 468 переселенцев из Донбасса и Крыма.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации

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