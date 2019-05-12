Переселенцы на Донетчине: Где и сколько зарегистрировано. Новости

В Донецкой области по состоянию на 10 мая официально зарегистрировано 487 397 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
«По состоянию на 10.05.2019 на территории Донецкой области учтено 411 286 семей и 487 397 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.
Из них:
- лица трудоспособного возраста – 103 375;
- дети – 62 554;
- лица с инвалидностью – 17 195;
- пенсионеры – 304 273.
Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 96 098 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:
- Волновахский район – 50 433;
- Краматорск – 47 427;
- Славянск – 37 030;
- Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 343;
- Константиновка – 22 445;
- Марьинский район – 19 473;
- Бахмут (до переименования – Артемовск) – 16 813;
- Славянский район – 15 722;
- Мирноград (до переименования – Димитров) – 15 685.
Напомним, что в Украине по состоянию на 6 мая учтены 1 млн 377 тыс. 468 переселенцев из Донбасса и Крыма.
По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации
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