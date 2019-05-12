Ситуация в пунктах пропуска днем 12 мая. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 12 мая, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Вячеслав: «12:36. На Горловке в сторону Украины до шлагбаума машин 40».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» («ДНР»):

«Vitmals»: «10:16. На Каргиле в Донецк машин много, движение слабое»;

Олег: «10:21. Каргил в Украину – очередь почти до начала моста. И несколько бусов в левом ряду»;

Олег: «12:25. На Каргиле сейчас 50 машин в сторону Донецка! Протяжка раз в минут 40, машин по 20. Украина сразу на проверку»;

Катерина: «12:51. Пеших на Каргиле мало, все на нулевом стоят, вот вчера например (я не за сегодня, а вообще). Несколько раз ездила в Украину после часа дня, людей очень мало. Все же утром пытаются уехать, что бы вечером вернуться»;

Татьяна: «12:55. Давно такого не было – из Курахово в Донецк на украинском блокпосту перед броневиком машин 40-50»;

Татьяна: «13:23. Курахово – Каргил пеших много в обе стороны»;

Дмитрий: «14:13. Машин 160, льготы 15. Это на Каргиле в Донецк».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Виталий: «11:22. На Еленовке в сторону Украины ад. Машин 120 в основной было»;

Лариса: «12:22. На Еленовку приехали в 5:35, были 80, льготы около 30 машин, пост проехали в 8:45, Украина сквозняком и в 9:50 были в Угледаре»;

Tehhy: «12:40. Еленовка на 12:30 – на выезд практически сразу на проверку, на въезд 50 машин»;

Алекс: «13:45. Еленовка на Маруполь 5 машин»;

Кирилл: «13:49. Еленовка в сторону Украины 10 машин».

КПВВ «Станица Луганская»:

Наталья: «12:53. Вчера были в Станице, людей много, но проходили быстро. В 7:30 с 50 лет, в 10:00 в Станице. Шли обратно в 14:00, из Луганска очереди не было, только на окошках, а ближе к 15 уже много людей шло по переходу. Сегодня в 9:00 на автовокзале людей очень много на автобус».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР») на данный момент не сообщается.

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