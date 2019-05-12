Скоро будет еще один бомжатник: В Макеевке разворовывают здание бывшего супермаркета (Фото). Новости

Во временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая обл.) неизвестные разворовывают здание, в котором раньше находился супермаркет «Фуршет». Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

«Макеевка ул. Ленина № 127, бывший магазин "Фуршет". Здание разворовывают. Полиция бездействует! Скоро в центре города будет еще один бомжатник», – пишет автор сообщения и публикует фото разграбленного помещения.

В комментариях горожане возмущаются тем, что хорошо оборудование здание разворовывается и до этого никому нет дела.