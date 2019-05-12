Скоро будет еще один бомжатник: В Макеевке разворовывают здание бывшего супермаркета (Фото). Новости

Во временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая обл.) неизвестные разворовывают здание, в котором раньше находился супермаркет «Фуршет». Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.
«Макеевка ул. Ленина № 127, бывший магазин "Фуршет". Здание разворовывают. Полиция бездействует! Скоро в центре города будет еще один бомжатник», – пишет автор сообщения и публикует фото разграбленного помещения.
В комментариях горожане возмущаются тем, что хорошо оборудование здание разворовывается и до этого никому нет дела.
- Лилия: Ужас! Такое огромное пространство и нет хозяина. Да там можно столько всего сделать. Жаль, что некому»;
- Михаил: «П – процветание»;
- Валера: «Все, что можно ценное –уже вынесли»;
- Настасья: «А наши доблестная полиция может только людей за комендантский час сажать, а то что под боком здание разносят то пофиг».
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