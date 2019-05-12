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Скоро будет еще один бомжатник: В Макеевке разворовывают здание бывшего супермаркета (Фото). Новости

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Скоро будет еще один бомжатник: В Макеевке разворовывают здание бывшего супермаркета (Фото)

ДН

12.05.19 16:14dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Во временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая обл.) неизвестные разворовывают здание, в котором раньше находился супермаркет «Фуршет». Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

«Макеевка ул. Ленина № 127, бывший магазин "Фуршет". Здание разворовывают. Полиция бездействует! Скоро в центре города будет еще один бомжатник», – пишет автор сообщения и публикует фото разграбленного помещения.

В комментариях горожане возмущаются тем, что хорошо оборудование здание разворовывается и до этого никому нет дела.

  • Лилия: Ужас! Такое огромное пространство и нет хозяина. Да там можно столько всего сделать. Жаль, что некому»;
  • Михаил: «П – процветание»;
  • Валера: «Все, что можно ценное –уже вынесли»;
  • Настасья: «А наши доблестная полиция может только людей за комендантский час сажать, а то что под боком здание разносят то пофиг».

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