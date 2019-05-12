Велопарад в Покровске: Cреди участников – малыш и мастер спорта по мотокроссу (Фото). Новости

Сегодня, 12 мая, в Покровске (бывший Красноармейск, Донецкая обл.) прошел велопарад, в котором приняли участие около 200 велосипедистов разных возрастов.

Организатор велопробега, глава общественной организации «ВелоТАК» Наталья Фролова рассказала «Донецким новостям», что данным мероприятием завершается проект «Велошколы ради безопасности молодежи».

«Цель проекта – повышение осведомленности школьников и молодежи касательно правил дорожного движения, уменьшение ДТП с участием детей при езде на велосипедах. Мы заметили, что дети и взрослые не знают элементарных Правил дорожного движения. Хотим привлечь внимание к безопасности на дорогах, в том числе велосепедистов. В рамках велошколы мы проводили анкетирование среди учеников (а их у нас было около 300), занятия по ПДД, показывали видеоролики. Безопасность – это не только знание ПДД, но и соответствующая экипировка, фонарики, велодорожки, велоинфраструктура», – рассказала Фролова.

Наталья Фролова (справа) инструктирует участников

К девяти утра на площади Шибанкова начали собираться участники парада со своими «железными конями» разных лет, фирм и конструкций.

Были не только юные участники велошколы, но и – профи. Среди последних – мастер спорта международного класса по мотокроссу, тренер по мотоспорту центра физического здоровья населения «Спорт для всех» Валерий Доценко.

«Приехал разогнать крепатуру поле мотокросса, который проходил 9 мая в Мирнограде, несмотря на непогоду. Я был там не только одним из организаторов, но и участником. Когда тренирую ребят, велосипед всегда является частью процесса. У меня есть разные виды велосипедов, соответствующая экипировка. Велосипеды люблю – у меня проблема с коленом, так что бег мне не подходит, а ездить – в самый раз», – поделился Доценко с «Донецкими новостями».

Валерий Доценко (слева)

Поучаствовать в параде прибыл и местный общественный деятель Николай Головко – инициатор полумарафона, который впервые состоится в Покровске 18 мая, в День Европы. Приехал Николай не сам – прихватил сына и дочку, которые крутили педали вместе с ним.

Ну, а самому юному участнику парада, Мирону – всего 2,5 года. Малыш гордо восседал в специальном кресле-седле, которое смастерил и укрепил на раме велосипеда его папа Владимир. «Я его везде беру, катается со мной. Правда, в таком масштабном мероприятии принимаем участие впервые. Я – любитель, катаюсь с более четверти века – с 7-ми лет. Начиная с начала апреля вплоть до ноября – постоянно на велосипеде. Это хорошее средство от всех проблем и заедающего порой быта», – делится Владимир. -

Мирон с папой Владимиром

Перед началом парада Наталья Фролова напомнила его участникам (а их собралось около 200) основные правила. Потом состоялось построение, после чего в сопровождении полицейских машин, «скорой» и местных телевизионщиков пестрая колонна велопарада отправилась в путешествие по улицам Покровска по заранее обозначенному маршруту.