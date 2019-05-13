В Верховной Раде зарегистрированы 5 проектов постановлений об инаугурации. Новости

В Верховной Раде зарегистрированы 5 проектов постановлений о проведении торжественного заседания парламента, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Первый проект постановления был подан народным депутатом Украины Сергеем Мищенко 3 мая. В документе обозначена дата такого заседания – 19 мая 2019 года. Аналогичное предложение в своем проекте постановления выдвинул нардеп Сергей Балога.

Народный депутат Украины Сергей Каплин в своем проекте постановления предлагает провести инаугурацию в два этапа – 19 мая в парламенте и 3 июня на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

В своих проектах постановлений народный депутат Виталий Куприй предлагает провести инаугурацию 20 мая, а нардеп Александр Сугоняко – 1 июня.

Ранее сообщалось, что вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила, что Верховная Рада назначит дату инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского на пленарной неделе, которая начнется 14 мая.

Напомним, инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского должна состояться не позднее 2 июня.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Эспрессо.ТВ»