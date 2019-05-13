Чувства военных – на холсте: Украинский снайпер открыл авторскую выставку картин. Новости

В Запорожье участник боевых действий на Донбассе, бывший снайпер Валерий Аргат открыл авторскую выставку под названием «Чувства военных – на холсте». После того как вернулся с войны, он написал более 20 картин. Говорит, тематику и цвета выбирал, руководствуясь собственными ощущениями.

54-летний художник Валерий Аргат занимается живописью всю свою жизнь. «Я – профессиональный художник. Я начал рисовать с самого детства, потом окончил художественную школу», – говорит мужчина.

В начале вооруженного конфликта на Донбассе он пошел на фронт служить снайпером. Там на рисование времени не было. «Никто не пишет ни стихи на передовой, ни картины. Там меняется жизнь, там ты понимаешь, что слова не имеют смысла», – отмечает Валерий.

Во время боев под Широкино он получил две контузии, потом – инвалидность. После лечения в Запорожье снова начал рисовать. Уверяет, что именно живопись вернула его к жизни. В его ближайших планах – восстановить икону.

Свои картины Валерий Аргат представил публике на персональной выставке в Запорожье. Организовать ее художника вдохновили боевые товарищи. «Это навеяно нашими скифскими бабами, навеяно нашими рушничками», – поясняет он одну из своих работ.

Как сообщил организатор выставки Олег Афанасьев, ее смысл в социальной адаптации одного человека. «В лице художника, который получил тяжелые ранения во время выполнения задания. Это такой для него позыв, чтобы он забыл войну, начал заново свою жизнь и начал рисовать картины», – прокомментировал он.

«Это рефлексия о том, как он чувствует войну. Он говорил, что после войны у него изменились цвета, а это для художника очень важно. Он изменился сам», – отметил ветеран боевых действий Вячеслав Зайцев.

Через год Валерий Аргат планирует представить новую коллекцию работ, полностью посвященную Украине.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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