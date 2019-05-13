В Лисичанске фотограф из России провел фотосессию в стиле ретро (Фото). Новости

В Лисичанске (Луганская обл.) в краеведческом музее фотограф из Санкт-Петербурга Вадим Лурье провел ретро-фотосессию. Он стремится воспроизвести черно-белые снимки ХХ века. Антураж предоставили работники музея, а моделями были все желающие.

Платья и вышитые рубашки первой половины XX века в музей передали местные жители в начале 1960-х годов. Одна из посетительниц музея Юлия Несвицкая пришла на фотосессию с подругами, чтобы сфотографироваться в разных образах. «Я уже примеряла один украинский наряд. Там еще есть платье в горошек, думаю, в черно-белых тонах оно будет хорошо смотреться. Еще хочу в белом платье на этой кровати», – отмечает девушка.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Кроме одежды, в экспозиции – мебель, посуда, игрушки и бытовая техника. Все это – подарки музею от жителей и гостей Лисичанска. «Приходят люди в музей и начинают вспоминать, что у них есть что-то такое старинное, что они могли бы нам подарить. Благодаря этому мы создаем и продолжаем создавать локации. Сейчас готовится новая локация», – сообщила главный хранитель фондов Краеведческого музея Лисичанска Ольга Бушина.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Все экспонаты можно передвигать, трогать и использовать по назначению. Многие посетители пришли на фотосессию семьями и с детьми. «Дети спрашивают, интересуются, что это такое, даже не знают, для чего эти вещи, а когда-то мы их использовали в быту», – отмечает посетитель экспозиции Сергей Гончаров.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Один из посетителей экспозиции – Тимур Клочко пришел на фотосессию в форме времен Второй мировой войны, которую купил на интернет-аукционе. «Я собираю коллекцию предметов старины времен Второй мировой войны и после нее. И я решил сюда ее принести, чтобы другие люди могли на себя примерить эти образы, и себе сделать классную фотосессию в ретро-стиле», – рассказал он.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Фотограф из Санкт-Петербурга Вадим Лурье приезжает на Донбасс третий раз. Здесь он находится с антропологической миссией – собирает семейные фотоархивы XX столетия. Уже собрал более 12 тыс. фотоснимков. «Большое внимание сейчас уделяется именно повседневной истории, не истории каких-то больших событий, открытий, войн, революций, а истории конкретных обычных людей», – говорит фотограф.

«С помощью музея, который пустил нас в свои фонды, и с помощью моих коллег, с которыми мы начали этот проект, пытаемся как-то найти эти исторические вещи. Через семейный фотоархив мы понимаем, что самим людям важно», – добавил он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»