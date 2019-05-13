Медики, бойцы, инженеры: Как украинские женщины воюют на Донбассе (Фото). Новости

Украинским женщинам приходится следить не только за безопасностью своего дома, но и оберегать страну на фронте. В течение 5 лет войны более 7 тыс. украинских женщин получили статус участника боевых действий, среди них немало матерей.

С началом боевых действий на Донбассе Людмила Менюк была волонтером, но после гибели на фронте младшего сына Станислава в 2014 году пошла служить в ВСУ. Говорит, поступила так для того, чтобы помочь побратимам погибшего сына в трудную минуту. Сейчас она – военнослужащая 24-го штурмового батальона «Айдар».

«Я пришла на место сына солдатом. Пришлось взять на себя большие функции – я начальник бронетанковой службы батальона», – рассказывает Людмила.

Фото: скриншот видео ТК «5 канал»

Она долго не могла свыкнуться с мыслью о гибели сына и временное спокойствие нашла в службе в армии. Людмила проверяет боеготовность и ремонтирует тяжелую боевую технику. Свою работу женской не считает, но при этом ее поддержали боевые побратимы. «Никто не посмеялся, все меня поддержали, а я еще сомневалась – женщина и такая важная работа», – отмечает она.

После 5 лет боевых действий Людмила Менюк стала настоящим профессионалом своего дела – знает каждый винтик БТР и делает выводы: «Я буду очень благодарна нашему государству, если мой батальон получит современную бронетанковую технику, чтобы не нужно было лепить из чего-то "конфетку"».

Учиться «с нуля» пришлось и бойцу ВСУ с позывным «Лиса». Она защищает позиции ВСУ на передовой, в нескольких сотнях метров от противника. «Кто-то же должен защищать детвору», – отмечает с улыбкой женщина.

Фото: скриншот видео ТК «5 канал»

На фронте она автоматчик и повар, но не забывает уделять внимание, хоть и по телефону, трем своим дочерям. Во время службы ей приходится иногда решать и домашние задания с детьми. «Таблицу умножения мы учили через наушник, стоя на посту», – говорит «Лиса».

Фото: скриншот видео ТК «5 канал»

Объединять в себе несколько амплуа пытается в себе и боец ВСУ Марина. Она – старший боевой медик, спасшая не одну жизнь на фронте. «Самое тяжелое, наверное, это когда теряешь их. Пусть ты их знаешь день-два, это не имеет значения», – отмечает женщина.

Фото: скриншот видео ТК «5 канал»

Для своих побратимов Марина – и мама, и психолог, и повар. Говорит, что всегда мечтала служить в армии: «Все-таки попыталась исполнить свою мечту и пошла, и получилось, что взяли».

Муж женщины и сын ждут Марину с фронта на мирной территории, и в один голос твердят: «Давай быстрей домой».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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