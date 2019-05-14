В Краматорске появятся новые скульптурные композиции (Фото). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) установят три новые скульптурные композиции к 5-му фестивалю аматорского искусства им. Марии Примаченко, который пройдет 19 мая. Около месяца над скульптурами из камня, металла и бетона работают мастера из Краматорска, Киева и Закарпатья.

Мастер из Закарпатья Миклош Штець работает над скульптурой из куска песчаника, на котором изобразит дикую козу из творчества Марии Примаченко. «Здесь очень много работы с орнаментом. В центре композиции – символичные две птицы. Козочка фантастичная, как у Примаченко. Не сразу догадаешься, что это козочка. Буду еще ее немного фиксировать, обрабатывать под старину», – говорит Штець.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Заготовкой для этой скульптуры был камень длиной 1,4 м и высотой в 1,5 м. Его в Краматорск привезли из Винницкой области. Автор скульптуры обрабатывает камень специальными инструментами.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

В соседнем цеху местного предпринимателя над еще одной скульптурной композицией из 5 объектов работает художник-график из Киева Сергей Лаушкин. Свои работы из бетона будет оформлять стеклянной разноцветной плиткой-мозаикой. «Основа сварена из металла, потом набивается сетка, потом кладется бетон. В середине они пустые, сверху покрываются раствором, а потом – плиткой», – поясняет автор технологию работы.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Сергей Лаушкин работает над скульптурой птицы и 4 животных. Их образы – его собственная интерпретация. «Будут похожи на кота, на осла, но не анатомично, как мы привыкли в жизни, а более стилизованная скульптура будет», – отмечает мастер.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Композиции закарпатского и киевского скульпторов украсят территорию вблизи центральной библиотеки Краматорска к 19 мая.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

На перекрестке, расположенном рядом, 18 мая откроют еще одну каменную композицию под названием «Птицы Марии», посвященную Марии Примаченко. Ее автор – Вячеслав Гутыря из Краматорска. Скульптуры птиц будут установлены на специальных постаментах. Над этой композицией мастер трудился месяц.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»