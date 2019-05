Донбасс и иностранные СМИ: Выборы, паспорта, проблемы работы в «Л-ДНР» и зоне ООС. Статьи

Конфликт на востоке Украины в 2014 году привлек повышенное внимание иностранных медиа. В то время Донбасс посещали большое количество журналистов, фотографов, съемочных групп авторитетных зарубежных СМИ. Но к 2016 году «иностранный» интерес к Донбассу сник. «Я предлагаю редакции темы сюжетов. А они мне – ну, что там такого может нового произойти? Стреляют, и стреляют, даже не стреляют – постреливают. Да еще на одних и тех же позициях. То есть даже картинку для кадра не поменяешь», – жаловалась мне журналист одного из известных СМИ. Но тут же добавляла: «Пойми, у граждан Украины одно отношение к этой войне, а для мирового зрителя – совершенно иное. Для них это где-то далеко, не у них, и с ними напрямую не связано».

Да, такой массовости иноСМИ на Донбассе не наблюдается. Но это не значит, что медиа не интересует эта тема. Интересует, просто подход к ней немного трансформировался. На переднем плане уже не столько боевые действия и военные, сколько – жизнь, а порой выживание, мирных граждан в условиях или последствиях войны. И география влияния войны уже подается шире – не только «Л-ДНР» или прифронтовые районы подконтрольного украинской власти Донбасса, но территория всей страны.

В марте-апреле тема Донбасса в иностранных медиа подавалась через призму, прежде всего, выборов президента Украины. Событие № 2 – выдача паспортов граждан России для «ЛНР» и «ДНР».

Кандидаты и Донбасс

Анализ материалов таких авторитетных мировых изданий, как BBC, The New York Times, Deutsche Welle, The Guardian и Agence France Press показал, что именно война на Донбассе, с их точки зрения, обусловила волеизъявление народа Украины на выборах 2019 года. Также иностранные медиа не скрывали, что Запад пристально следил за избирательной гонкой, так как будущий президент должен будет закончить войну, вернуть в Украину неподконтрольные территории и в то же время не поменять политический курс в Европу.

Репортер газеты The New York Times (США) в своем обзоре назвал Украину «европейской линией фронта в новую эру противостояния между Россией и Западом». Автор называет войну на востоке страны одной из главных проблем, которую предстоит решить будущей власти. При этом он не выделяет ни одного кандидата в президенты, который имеет конкретный план решения вооруженного конфликта.

В контексте предстоящих выборов журналист касается историй избирателей, связанных с Донбассом: переселенка из Донецка «превратила личную катастрофу в творческое начинание» и строит новую жизнь в другом городе; отставной военный проходит лечение в госпитале, после полученных на Донбассе травм; учительница истории ждет своего мужа с фронта. «Война на востоке Украины угрожающе нависла над выборами, как вопрос, который беспокоит избирателей больше всего», – делает вывод автор статьи.

Еще до первого туда выборов издания в своих обзорах опирались на данные соцопросов и при анализе планов лидеров гонки по конфликту на Донбассе в первую очередь уделяли внимание обещаниям Владимира Зеленского и Петра Порошенко, далее – Юлии Тимошенко и Юрия Бойко.

Так, ВВС (Великобритания) говорило об отсутствии конкретных планов Зеленского по теме Донбасса. А Петр Порошенко имеет важное влияние на военных, которые контролируют линию фронта. О планах Юлии Тимошенко на этот счет ничего не сказано. А Юрий Бойко просто обещает нормализовать отношения с Россией. Deutsche Welle (Германия) же выделяло среди планов Зеленского желание реализовать Минские соглашения, в обещаниях других кандидатов по Донбассу издание ничего не заинтересовало. The Guardian (Великобритания) вообще считает, что Зеленский уделяет внимание войне меньше остальных кандидатов, потому и нет конкретики в его заявлениях.

Одно из альтернативных мнений в конце марта высказал ВВС Андерс Аслунд – эксперт по Украине в американском аналитическом центре Атлантического совета (Ukraine expert at the Atlantic Council think-tank). Аслунд считает, что Крым и Донбасс, несомненно, самые больные для Украины вопросы, которыми Россия пытается манипулировать в своих интересах. При этом Крым и Донбасс, по мнению эксперта, отнюдь не самый решающий аргумент, которым украинцы руководствуются на выборах. Основная часть активных избирателей (у которых не ограничены права, в отличие от большинства дончан и крымчан) больше войны волнует внутренняя проблема страны – коррупция. А война, по мнению Аслунда, идет уже на втором месте.

После объявления результатов первого тура ВВС отмечает, что готовность Зеленского говорить на двух языках: русском и украинском обеспечила ему поддержку русскоязычного населения восточных регионов страны. А также делает акцент на то, что в отличие от своего главного соперника Зеленский обещает урегулировать этот конфликт путем прямых переговоров с Россией.

Обозреватель The Guardian Натали Нугайред (Natalie Nougayrède) подчеркивает, что новый президент Владимир Зеленский собирается по-своему воевать с Россией за Донбасс. И война эта будет информационной. Его удивительная победа в первом туре выборов, по мнению журналиста, – яркий тому пример.

«Запад пристально следит за гонкой на фоне опасений, что новое правительство может погубить годы введенных реформ», – пишет корреспондент Agency France Press (Франция) в материале, опубликованном перед вторым туром выборов. Проанализировав настроения избирателей и данные соцопросов, издание сделало вывод: победа неопытного Зеленского была «легкой» в том числе из-за неразрешенного Порошенко военного конфликта в стране, при этом отметило заслугу опытного действующего президента в восстановлении армии. Мнение Порошенко и его сторонников на страницах издания – Зеленский «слабый» для решения поддерживаемого Россией конфликта на востоке страны. Мнения сторонников победителя гонки в этом вопросе издание не указало.

По результатам второго тура Deutsche Welle подчеркивает, что проигрыш Порошенко, в том числе, был связан с жесткой националистической позицией действующего президента к вопросу решения войны на Донбассе. И что при Порошенко «не предвидится никаких непосредственных перспектив политического решения – даже прогресса на гуманитарном фронте, людей в прифронтовых зонах или политических заключенных». «Порошенко, как главнокомандующий, заявил о реформах в армии. Но он превратился в сторонника жесткой линии и националиста, у которого больше нет политических дверей, когда дело доходит до Крыма и вопроса о Донбассе», – пишет издание.

При этом Deutsche Welle настороженно относится и к Зеленскому, пророча, что «вполне возможно, что вскоре ему и его сторонникам будет не над чем смеяться – потому что обещанный новый старт будет трудным и сопряжен с риском провала». Пока же Зеленский – это лишь «новое лицо» в политике, чего жаждали украинцы. Но, по мнению издания, всё прояснится после парламентских выборов, которые назначены на октябрь. «К тому времени станет ясно, к каким политическим силам хочет присоединиться Зеленский, и эта новость вполне может разочаровать часть тех, кто голосовал за него», – считает автор статьи Бернд Иоханн (Bernd Johann).

Голоса переселенцев

В свете президентских выборов иноСМИ поднимают и проблемы участия в голосовании переселенцев и жителей неподконтрольного Донбасса. Так, издание Agency France Press (Франция) еще перед первым туром выборов опубликовало истории двух семей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Материал обращает внимание французского читателей на то, что кроме потери дома, близких и тотальной бедности, переселенцы вынуждены также бороться за возможность отдать свой голос на выборах-2019. Главным препятствием здесь является законодательство, недостаточное информирование населения и дополнительные бюрократические процедуры. «Кто из кандидатов выиграет или же проиграет из-за того, что эта обездоленная группа людей не будет допущена к процессу голосования, неясно», – резюмирует автор.

Агентство Deutsche Welle тоже не считает нормой подобную дискриминацию переселенцев со стороны власти. В основе их видеосюжета – история переселенки из Донецка, которая перед каждым туром выстаивает очередь из таких же как она беженцев для смены места голосования. Еще одна из числа избирательниц высказывает мнение, что препятствия в голосовании для данной категории граждан созданы действующей властью специально.

Паспортная истерия

Указ президента России Владимира Путина о выдаче российских паспортов жителям «Л-ДНР» практически все анализируемые западные издания расценили как вызов новому президенту Украины Владимиру Зеленскому. Они усматривают в данном решении, во-первых, попытку в будущем реализовать «грузинский сценарий», когда Россия вторглась в Грузию под видом защиты своих граждан в Абхазии и Южной Осетии, которым накануне были выданы российские паспорта. Во-вторых, эксперты изданий расценивают такой шаг Путина как желание заставить Зеленского «как можно скорее начать переговоры».

Так, The New York Times дополняет паспортную новость мнениями различных аналитиков, один из которых назвал ее «стандартным шагом» России в манипулировании конфликтами стран бывшего СССР. Так, последствием российских паспортов для украинцев может стать продление войны на Донбассе и под предлогом защиты уже «своих граждан» Россия сможет продолжить свое дальнейшее вмешательство в конфликт. Кроме того, «разрешение конфликта вообще будет невозможно» спустя 10 лет с его начала, так как к этому времени предположительно 70% населения неподконтрольных Украине территорий будет уже иметь российское гражданство.

Автор издания считает, что Россия за счет включения населения Донбасса может повысить свои демографические показатели. А обозначив категорическое заявление Зеленского о невозможности амнистии участников конфликта, эта паспортная «мера» Путина может сделать приоритетным для нового президента Украины «вопрос Донбасса» и отношений с Россией.

Финансовое здание Bloomberg также расценило решение Путина о выдаче паспортов, как негативное для решения конфликта и провоцирующее эскалацию в восточном регионе Украины.

The Guardian предполагает, что вызов Путина может изменить позицию Зеленского относительно компромиссов с Россией по решению конфликта на Донбассе. «Теперь вызов России может заставить его занять более жесткую позицию. В среду (24 апреля, – ред.) его команда выпустила заявление, в котором назвала этот шаг России еще одним признаком того, что Россия была государством-агрессором, которое ведет войну против Украины. Период принятия указа, сразу после победы Зеленского, может сделать политически более сложным поиск нового компромисса для нового президента», – считают авторы статьи.

Многие издания обратили внимание на заявление Зеленского в ответ на «паспортный» шаг Путина, которое новоизбранный украинский президент опубликовал в Facebook. ВВС отметило, что Зеленский в своем стиле высмеял предложение России выдать паспорта украинцам, процитировав, что этот документ даст его соотечественникам «право быть арестованным», и что Зеленский пообещал дать гражданство «страдающим» россиянам. Немецкое Deutsche Welle положительно оценило предложение нового президента по выдаче украинского гражданства россиянам, и в то же время издание подчеркивает готовность Зеленского к диалогу с оппонентом для решения конфликта на Донбассе.

Донбасс – не только выборы

О восточном регионе Украины можно прочесть в публикациях иноСМИ не только в контексте выборов.

The Guardian опубликована статью главного редактора «Громадське ТВ» в Киеве Ангелины Крякиной, где автор материала описывает город Донецк, каким помнит его еще до начала войны. Анализируя события последующих лет, Ангелина указывает на противостояние на Майдане в 2014 году и последующую войну на востоке страны той высокой ценой, которую, по ее мнению, страна заплатила за перемены в общественной и политической жизни Украины.

Телеканал ВВС заинтересовал женский хор «Золотая надежда» в пгт Золотое Луганской области. Видеосюжет показывает, как местные жительницы справляются со страхом и унынием от постоянных обстрелов – собираются вместе, одевают народные костюмы и поют песни.

Еще один материал телеканала посвящен детям, которые испытали ужасы войны. Волонтер Елена Розвадовская ездит вдоль линии фронта на Донбассе и оказывает им психологическую помощь. В центре внимания – юные жители региона и их родители, которых война не обошла стороной. «Никто не может оценить масштаб психологического влияния этого конфликта на детей», – пишет ВВС.

Проблемы в «Л-ДНР» и зоне ООС

Информации от корреспондентов зарубежных СМИ непосредственно из «ДНР» или «ЛНР» сегодня практически не найти. Западные собкоры не работают за линией разграничения, так как «власти республик» отказали им в «аккредитации». Как сообщила «Донецким новостям» первый секретарь Национального союза журналистов Украины Лина Кущ, исключение составляют российские СМИ и единицы из фрилансеров.

«Отказы ничем не объяснятся, и потому трудно понять причины, почему они не получают такие аккредитации. Но очень много ведущих СМИ (The New York Times, СNN, BBС, Reuters, Associated Press) – они все получили отказ работать там. Складывается впечатление, что они ("власти Л-ДНР", – авт.) просто не хотят видеть журналистов, которые могут глубоко проанализировать то, что происходит там. Для них желательно, чтобы писали поверхностно (например, подавали истории каких-то людей), но не глубоко анализировали все, что происходит там, с политической точки зрения: связь с Россией, роль России и т.д.», – говорит Кущ.

ИноСМИ не оставляют попыток попасть на неподконтрольную территорию, однако, безуспешно. «Они постоянно пытаются. Из последних тем, о которых я знаю, – на выборы ["главы ДНР" и "народного совета ДНР"], когда был Чемпионат мира по футболу, годовщина падения малазийского Боинга», – уточнила эксперт.

При этом Лина Кущ подчеркивает, что у иностранных журналистов есть проблемы работы и на подконтрольной Украине территории – речь идет о прифронтовых районах. Она отмечает, что еще с 2017 года к ним в Союз поступает информация о сложностях доступа представителей зарубежных СМИ в зону проведения Операции объединенных сил (ООС). «И [на сегодня] тенденции не изменились. Иностранным журналистам практически невозможно получить доступ в зону боевых действий с украинский стороны. Сейчас аккредитации можно получить через центр Операции объединенных сил. Процедура аккредитации после 2017 года упростилась, но по факту доступ ограничился после принятия закона о реинтеграции. Журналисты говорят, что они ждут [аккредитации в зону ООС] и две недели, и три недели, и месяц. Естественно, сроки все проходят, планы срываются, и они не могут туда попасть. Постоянно идут жалобы», – акцентирует первый секретарь НСЖУ.

Лина Кущ связывает такую ситуацию по зоне ООС с изменением общественного мнения, а именно недоверием к иностранным журналистам, подозрением их в шпионаже и пр. «Что касается зоны ООС, то мне кажется, что там изменилось вообще отношение к иностранным журналистам, некоторое время назад у нас в украинских СМИ стали звучать такие голоса, что иностранные журналисты могут быть шпионами, о том, что они передают информацию о расположении наших частей, о том, что происходит на передовой. И такие общественные настроения стали все больше и больше захватывать умы», – говорит она.

Подлило «масла в огонь» и то, что иностранные журналисты в первые годы конфликта на Донбассе имели возможность работать в «ДНР» и «ЛНР», получали от «властей» соответствующие «аккредитации». «Еще сайт Миротворец выложил списки всех журналистов, работавших на неконтролируемой территории и назвали их всех предателями, обвинили в работе на противоположную сторону. Несмотря на то, что они очень объективно освещали события там», – продолжила Лина.

Мир знал бы гораздо больше о Донбассе, если бы противоборствующие стороны давали возможность журналистам ведущих зарубежных СМИ беспрепятственно осуществлять свою профессиональную деятельность. Это бы способствовало и удержанию внимания мировой общественности к происходящему на востоке страны по обе стороны линии разграничения, что, безусловно, сыграло бы свою роль в разрешении конфликта.

Ольга Миронова, для РПД «Донецкие новости»

