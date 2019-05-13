Донецк: Заброшенная «Украина» в центре города (Фото). Новости

В центре неподконтрольного украинской власти Донецка гостиница «Украина» находится в удручающем состоянии. Об этом «Донецким новостям» сообщили местные жители.

Расположен объект на улице Артема, буквально за углом – здание бывшей Донецкой областной госадминистрации («Белый дом»).

Гостиница «Украина» в центре Сталино (уже в ноябре город был переименован в Донецк) открылась в сентябре 1961 года. На тот момент «Украина» была первым в городе десятиэтажным зданием. В ней было 309 номеров, в которых могло проживать 610 человек. Гостиница считалась довольно респектабельной. В шикарных номерах были ванны и душевые с холодной и горячей водой. В те времена это было каким-то чудом.

Гостиница «Украина», 1962-2013 гг.

Упадок гостиничного бизнеса в начале 2000-х годов привел к тому, что номера стали сдавать в аренду различного рода фирмам. Само здание, хоть и претерпевало косметические ремонты, несколько обветшало и требовало чего-то капитального. И в связи с подготовкой к проведению в Донецке матчей финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года, началась масштабная реконструкция «Украины».

Проект реконструкции гостиницы «Украина»

Но работы не успели завершить до начала футбольного турнира. По слухам, из-за возведения надстройки нескольких этажей возникли проблемы с фундаментом. Гостиницу завесили огромной рекламной сеткой-баннером, а сами строительные работы были приостановлены.

В июле 2013-го мэр Донека Александр Лукьянченко грозил: если инвестор не достроит объект, то в октябре город будет подавать в суд. Гостиница «Украина» на тот момент относилась к холдингу «Урожай», принадлежащему бывшему народному депутату, бизнесмену Александру Лещинскому.

Элементы баннера на гостинице «Украина»

Но «Украина» так и осталась, обтянутой баннером, вплоть до весны 2014 года.

Естественно, что с приходом «ДНР» ситуация не улучшилась, а напротив – усугубилась. Яркий баннер, прикрывавший фасад, превратился в клочья и обсыпался. Строительная площадка зарастает деревьями, которые скоро догонят высаженные в прошлом веке ели. Да и сам недострой не украшает центр Донецка.

Как выглядит сегодня гостиница «Украина» – в фотографиях «Донецких новостей»:

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