Не для реализации: В «ДНР» показали, как будет выглядеть «республика» в будущем (Фото) . Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке открыли выставку победителей проекта студентов-архитекторов «Моя республика: взгляд в будущее».

Как сообщает пресс-служба «министерства культуры ДНР», выставка начала работать 11 мая. 38 плакатов с проектами разместили в сквере между «домом правительства ДНР» и памятником Тарасу Шевченко.

В рамках конкурса студентам предлагались 32 разрушенных, поврежденных, пришедших в негодность объектов и нужно было спроектировать их новый облик. В частности:

По факту участники конкурса использовали как предлагаемый перечень, так и дополнили своими объектами. Например, появился проект школы балетного искусства в Донецке, реконструкции базы отдыха, детского сада и здания суда в Макеевке, детский лагерь и торговый центр в Седово, пр.

Примечательно, что реализовать проекты не планируют. Этим объясняется, что организатором конкурса было «министерство культуры», а не «министерство строительства и ЖКХ». Все разработки готовили лишь для фотовыставки и рекламы – об этом говорится в «приказе» «министерства культуры» о проведении конкурса: «Представленные на Конкурс и отобранные для выставки работы участников будут использованы организаторами для дальнейшей популяризации Конкурса в средствах массовой информации и социальной рекламе, на выставках и в рамках других мероприятий, проводимых организаторами Конкурса».

В анонсе конкурса утверждалось, что победители будут награждены денежными призами. В реалии оказалось, что им выдали «сертификаты на сумму…», общий фонд – 75 тыс. руб. (30 750 грн по местному курсу валют):

1 место (3 номинации) – сертификат на сумму 15 тыс. руб. (6 150 грн);

2 место (2 номинация) – сертификат на сумму 10 тыс. руб. (4 100 грн);

3 место (2 номинация) – сертификатом на сумму 5 тыс. руб. (2 050 грн).

Каким способом и где победители смогут отоварить сертификаты, в сообщениях «министерства» не указывается.

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