Не для реализации: В «ДНР» показали, как будет выглядеть «республика» в будущем (Фото) . Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке открыли выставку победителей проекта студентов-архитекторов «Моя республика: взгляд в будущее».
Как сообщает пресс-служба «министерства культуры ДНР», выставка начала работать 11 мая. 38 плакатов с проектами разместили в сквере между «домом правительства ДНР» и памятником Тарасу Шевченко.
В рамках конкурса студентам предлагались 32 разрушенных, поврежденных, пришедших в негодность объектов и нужно было спроектировать их новый облик. В частности:
- Дворец молодежи «Юность» в Донецке;
- ДК Октябрьской революции в Донецка;
- ДК им. Горького в Донецке;
- кинотеатр «Донецк» в Донецке;
- комплекс мозаик на зданиях школы №5, Донецк, бульвар Школьный;
- мост через реку Кальмиус в Донецке по проспекту Ильича;
- ДК шахты «Кочегарка» в Горловке;
- музыкальная школа № 1 в Горловке;
- кинотеатр «Эра» в Макеевке;
- школа искусств № 4 в Макеевке;
- музей Георгия Седова в поселке Седово;
- иные объекты в Макеевке, Харцызске, Иловайске, Зугрэсе, Енакиево, Снежном, Шахтерске, Амвросиевке, Старобешево
По факту участники конкурса использовали как предлагаемый перечень, так и дополнили своими объектами. Например, появился проект школы балетного искусства в Донецке, реконструкции базы отдыха, детского сада и здания суда в Макеевке, детский лагерь и торговый центр в Седово, пр.
Примечательно, что реализовать проекты не планируют. Этим объясняется, что организатором конкурса было «министерство культуры», а не «министерство строительства и ЖКХ». Все разработки готовили лишь для фотовыставки и рекламы – об этом говорится в «приказе» «министерства культуры» о проведении конкурса: «Представленные на Конкурс и отобранные для выставки работы участников будут использованы организаторами для дальнейшей популяризации Конкурса в средствах массовой информации и социальной рекламе, на выставках и в рамках других мероприятий, проводимых организаторами Конкурса».
В анонсе конкурса утверждалось, что победители будут награждены денежными призами. В реалии оказалось, что им выдали «сертификаты на сумму…», общий фонд – 75 тыс. руб. (30 750 грн по местному курсу валют):
- 1 место (3 номинации) – сертификат на сумму 15 тыс. руб. (6 150 грн);
- 2 место (2 номинация) – сертификат на сумму 10 тыс. руб. (4 100 грн);
- 3 место (2 номинация) – сертификатом на сумму 5 тыс. руб. (2 050 грн).
Каким способом и где победители смогут отоварить сертификаты, в сообщениях «министерства» не указывается.
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