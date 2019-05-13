Без очереди: В «ДНР» предлагают услуги по оформлению российских паспортов. Новости

В «ДНР», как и прогнозировалось, активизировался новый вид бизнеса – оформление паспортов граждан России без очередей, но за вознаграждение. Как сообщили местные жители «Донецким новостям», стоимость такой услуги доходит до 500 долл.

С учетом нынешнего «паспортного» ажиотажа, услуга пользуется спросом. Однако многие опасаются попасть на мошенников. «Моя соседка уже обожглась раз, когда делала пенсию в Украине без пересечения линии разграничения. Отдала 5 тыс. руб. (2 050 грн по местному курсу валют, – ред.) и копии документов какой-то девушке – и всё: ни денег, ни пенсии. Много случаев, когда также оформляли украинские паспорта – это когда нужно было вклеить вторую или третью фотографию. Это коллега по работе так попала. Деньги отдала, паспорт, правда, свой получила, с фотографией. Но поехала в Украину к дочери, а ее на украинском блокпосту (КПВВ, – ред.) и развернули – говорят, печать о доклейке фотографии поддельная, не могли вы вклеить фотографию, т.к. не пересекали "границу" – в базе пересекавших вас нет. А что уж говорить о российских паспортах», – рассказала дончанка Екатерина Андреевна.

На данном этапе еще трудно понять – предлагает вам услугу мошенник или реальный «посредник». «По указу Путина нам обещают, что паспорта должны быть готовы в течение 3-х месяцев. Сейчас все только документы сдают, паспорта еще никто не получил. Мы даже не знаем, как они выглядят. Нам же этого никто не показал. Какие там будут знаки защиты. Как проверить? Ведь говорят же, что мы получим какие-то паспорта по типу Крыма, когда им сначала выдали такие документы с пометкой "Крым". Может, и в наших какая-то пометка будет. Поэтому я не рискну отдать деньги за паспорт без очереди, даже если это будет знакомый или родственник. Нужно увидеть, пощупать, чтобы хотя бы было, с чем сличать. Да и где такие деньги взять? 500 долларов – это для нас целое состояние уже», – дополняет пенсионер Евгений Семенович из Донецка.

Жители отмечают, что в «республике» предупреждают (в газетах, по телевидению, на работе на "политинформациях"), что за процессом оформления российских паспортов идет «серьезный контроль». «Это на украинские паспорта, пенсии здесь могли глаза закрыть. Хотя бизнес хороший на этом здесь закрутили. Захарченко вообще всегда по телевизору говорил – езжайте в Украину, оформляйте пенсии, забирайте деньги из их бюджета, подрывайте их экономику. А уже с паспортами России так не забалуешь. Путин быстро им руки поотрубает», – продолжает Евгений Семенович.

Жестким контролем люди объясняют и тот факт, что «посредники» не так активно предлагают свои услуги в соцсетях, больше упор делается на «цыганскую почту» – распространение информации через знакомых. «Социальные сети здесь же тоже под контролем. Помните, еще в 2015-м, 2016-м все местные интернет-операторы получили телефонограмму, что по запросу "МГБ ДНР" должны предоставлять данные о любом абоненте – куда он ходил в сети, что смотрел. Тотальный контроль. Поэтому, если россияне зададутся целью, то быстро вычислят продавцов их паспортов, которые рекламируются в соцсетях», – поясняет житель Макеевки Дмитрий.

О действиях мошенников, предлагающих за деньги оформление паспортов РФ, постоянно предупреждают в местных медиа. В частности, во всех газетах «МВД ДНР» публикует объявление, что если узнали о подобных случаях – сразу пишите или звоните. «Процедура оформления документов для принятия в российское гражданство находится исключительно в ведении миграционной службы МВД ДНР. Если вы столкнетесь с различного рода предложениями за определенную сумму "упростить" или "ускорить" получение паспорта РФ, не сомневайтесь – перед вами мошенники! Если вы обладаете информацией о подобных случаях или если лично вам предложили подобного рода услуги, незамедлительно обращайтесь в ближайшее отделение полиции или по номеру 102», – говорится в таких сообщениях.

Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится. При этом Кабмин приступил к разработке решения о лишении получивших паспорта России украинских пенсий и соцвыплат.

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