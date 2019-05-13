Сердце болит за зверюшек: В Луганске показали зоопарк (Фото) . Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске животных в зоопарке содержат в неудовлетворительных условиях. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

В частности, житель Луганска рассказывает о посещении зоопарка, расположенного на территории городского парка. Мужчина побывал там 12 мая.

«В парке очень красиво. Обновили дорожное покрытие. Добавили лавочки. В зоопарке в общем животные выглядят удовлетворительно. Но присутствует сильный и едкий неприятный запах, возможно, вольеры нужно чистить чаще. Также красивый лев Симба, наверное, очень нуждается в увеличении территории, так как вольер примерно 3 на 3 метра – это очень мало места для короля зверей», – пишет автор поста.

Жители Луганска пишут о том, что животные выглядят плохо:

Валентина: «Животные все измученные»;

Марианна: «Удовлетворительно. Но обезьяна явно нуждается в лечении»;

Валерия: «Не могу ходить в наш зоопарк. Сердце болит за зверюшек»;

София: «Территорию зоопарка нужно увеличить. И вольеры будут больше, и такого запаха не будет, и животным места больше будет».

Читайте также: