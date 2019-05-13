Сводка из зоны ООС за 12 мая: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 16 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, один военный был травмирован в результате взрыва минометной мины противника. Об этом сегодня, 13 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у Авдеевки;

из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Гнутово;

из автоматических станковых гранатометов – вблизи Каменки и Новотроицкого;

из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе Талаковки;

из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – около Богдановки, Старогнатовки и Гранитного;

из крупнокалиберных пулеметов – вблизи Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции украинских военных были обстреляны:

из минометов калибром 120 мм – вблизи Крымского;

из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – у Новотошковского;

из станковых противотанковых гранатометов – около Зайцево.

С начала текущих суток противник из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов один раз обстрелял украинские позиции вблизи Богдановки в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

В «ДНР» сообщают, что «сегодня с 07:10 до 07:40 армия Киева обстреляла поселок Зайцево на севере Горловки. Было выпущено 11 мин калибром 82 мм. С 06:00 до 07:00 под огнем находились поселки Александровка и шахты "Трудовская" на западе Донецка, а также Гольмовский на севере Горловки. По ним совокупно было выпущено 10 снарядов из БМП-1, а также произведено 38 выстрелов из гранатометов».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 9 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселков городского типа Калиново и Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.), сел Смелое, Желобок, Веселая Гора и поселка Голубовское. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов СПГ и автоматических станковых гранатометов АГС».