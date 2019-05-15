Щавель, инжир, виноград: Житель Макеевки показал цены на семена, рассаду и овощи (Фото). Новости

Житель неподконтрольной украинской власти Макеевки (Донецкая обл.) Артур показал, сколько стоят семена, рассада и овощи на Центральном рынке. Запечатленные кадры он опубликовал в социальной сети.

«Сейчас эта тема очень актуальна, потому что сейчас наступил огородный сезон и люди пошли покупать рассаду», – прокомментировал Артур.

В Макеевке на рынке можно купить семена:

щавеля – 15 руб. (6 грн по местному курсу на 15.05.2019);

свеклы (большой пакет) – 35-40 руб. (14-16 грн);

свеклы (маленький пакет) – 10 руб. (4 грн);

кабачков, огурцов, редиса, помидоров – от 10 руб. (4 грн).

Рассада помидоров продается по 7 руб. (3 грн) за штуку, клубника стоит 10 руб. (4 грн) кустик, виноград – 100-150 руб. (40-60 грн) за саженец. Есть на рынке и инжир: 250-350 руб. (101-141 грн) за шт.

Также Артур показал цены на овощи (за кг):

картошка – от 21 руб. (8 грн);

молодая картошка – от 60 руб. (24 грн);

свекла – от 25 руб. (10 грн);

помидоры – от 130 руб. (52 грн);

огурцы – 65-75 руб. (26-30 грн);

редис – 55 руб. (22 грн);

капуста – от 50 руб. (20 грн).

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