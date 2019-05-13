Как в Донецкой области работают Центры предоставления админуслуг. Новости

В Донецкой области на конец апреля 2019 года работали 29 Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ), а в мае открылся еще один – в Часов Яре.
Только за 2018 год ЦПАУ Донетчины оказали гражданам более 300 тыс. административных услуг. Наибольшее количество услуг оказывают ЦПАУ в г. Мариуполе, Славянске и Селидово. Кроме того, 30% от всех оказываемых услуг – это услуги для бизнеса.
В Донецкой области также работают 7 мобильных администраторов – «ЦПАУ в кейсе».
Напомним, в Украине теперь можно получить услуги в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в Центрах предоставления административных услуг. На Донетчине работают над расширением спектра услуг и готовятся регистрировать автомобили в ЦПАУ.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»
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