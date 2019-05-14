В Донецкой области ПРООН готовит план развития госпитальных округов. Новости

В Донецкой области специалисты Программы развития ООН (ПРООН) в рамках проведения медицинской реформы в Украине готовят план развития двух госпитальных округов. Об этом рассказал специалист ПРООН по управлению в здравоохранении Сергей Рудый.

«Главным продуктом в этом году должен стать план развития двух госпитальных округов – Покровского и Краматорского. Законодатель поручил нам разработать этот план, но не сказал, как это сделать. С одной стороны, это плохо. С другой – это дает нам пространство возможностей использовать лучшие мировые практики», – сказал он.

По его словам, сейчас ПРООН собирает команду из международных и национальных экспертов для разработки такого плана. «Система ООН имеет навыки разработки таких планов во всем мире, и мы сейчас этот опыт привлекаем в Донецкую область. Я надеюсь, аналогичный план будет и в Луганской области», – отметил эксперт.

«Сроки очень и очень сжаты – до декабря разработать. Это почти стахановские темпы. Нет ни одной страны, у которой мы могли бы взять все методы и механически их перенести на Донецкую область… Разные системы, разные подходы будут адаптироваться под Донецкую область», – добавил представитель ПРООН.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»

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