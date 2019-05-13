Караваны толпятся на Москву: Пургин о паспортах РФ и безработице в «ДНР». Новости

Раздача российских паспортов на неподконтрольной украинским властям части территории Донетчины не повлияет на миграцию трудоспособного населения в РФ. Такое мнение в ходе своей интернет-конференции высказал один из основателей «Донецкой народной республики», первый «глава народного совета ДНР» Андрей Пургин.

«Если у человека что-то случилось, есть у него паспорт РФ или нет его, он и так уедет на заработки в Россию, сезонным или еще каким-то способом. У нас и так сейчас огромное количество перемещающегося трудоспособного населения, караваны толпятся на Москву и дальше из Донецка», – сказал он.

«У нас летом население дико уменьшается, а зимой дико возрастает, когда возвращаются люди с заработков. Эти люди не имеют российских паспортов, но они и без них существуют. И это не особо повлияет: тот, кто ездил на заработки, тот и будет ездить, есть у него российский паспорт или нет», – продолжил Пургин.

При этом он убежден, что наличие паспорта РФ «облегчит жизнь» местным жителям, мигрирующим на заработки или на постоянное место проживания в Россию с неподконтрольной украинским властям части Донецкой области, в частности получить медицинское обслуживание или устроить детей в школу.

«Вряд ли можно представить большее число тех, кто уехал за эти 5 лет. На сегодняшний день огромное количество квалифицированного населения действительно покинуло территорию республики. Маленькие зарплаты привели к тому, что у нас дикие перекосы», – считает он.

«С одной стороны, у нас большое количество безработных, которые перемещаются по территории России и Украины. С другой стороны, у нас огромное количество вакансий: 5 тыс. только в медицине, 300 водителей не хватает в трамвайно-троллейбусном парке только в Донецке, потому что зарплаты настолько мизерные, что люди предпочитают зарабатывать где-то еще», – добавил Пургин.

Он также заявил, что в «ДНР» не получат российские паспорта люди, имеющие прописку на подконтрольной украинским властям территории из-за указа «главы республики», который идет вразрез с указом президента РФ.

Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится. При этом Кабмин приступил к разработке решения о лишении получивших паспорта России украинских пенсий и соцвыплат.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

Читайте также: