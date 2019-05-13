Парубий просит Верховную Раду разблокировать языковой закон. Новости

Верховная Рада Украины должна разблокировать закон о статусе украинского языка, чтобы президент мог его подписать. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 мая, в ходе заседания Согласительного совета заявил спикер парламента Андрей Парубий.

«Была рейдерская попытка заблокировать через суд подписание языкового закона, но широкий общественный резонанс не позволил этому сценарию осуществиться. Тем не менее, я убежден, что нам нужно безотлагательно отменить постановления, которые блокируют подписание закона, чтобы я мог подписать его как глава Верховной Рады», – сказал он.

«Я обращаюсь к Регламентному комитету с просьбой безотлагательно рассмотреть все постановления, которые поступили в аппарат Верховной Рады Украины и в Регламентный комитет, чтобы мы завтра безотлагательно смогли отклонить все эти постановления и иметь возможность подписать этот исторический закон», – добавил Парубий.

Напомним, что в Окружной административный суд города Киева поступило заявление об обеспечении иска от ОО «Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной» к председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию о запрете подписывать закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В свою очередь, Парубий заявил, что иск в суд с требованием запретить подписывать закон о функционировании украинского языка как государственного – это циничная попытка пророссийского реванша. Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», постановил отказать в ее удовлетворении.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада Украины 25 апреля приняла в целом Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (№ 5670-д). В Верховной Раде представители оппозиции уже зарегистрировали проекты постановления об отмене решения о принятии закона 5670-д о функционировании украинского языка как государственного.

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