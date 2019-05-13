А завтра с этого киоска будет камни кидать: В Донецке обсуждают бездействие «полиции» (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке пьяный мужчина вел себя неадекватно, залез на крышу киоска и пел песни. Очевидцы в соцсетях возмущены бездействием «полиции», приехавшей на вызов.

Жительница Донецка рассказала, что во время прогулки с семьей увидела пьяного мужчину, стоявшего на крыше киоска в районе Крытого рынка. Неподалеку стояли товарищи мужчины, но своего приятеля забирать они не собирались. «Пьяный просто в стельку, орет песни, танцует… Люди ходят, дети, кто его знает, что у него в голове», – отметила дончанка.

По ее словам, прохожие вызвали «полицию». «И тут пошло: наша полиция едет 15 мин. Приехали они на место. И что вы думаете? Наручники не надели на него. Он кидался на всех, на друзей, на полицейского, хлопнул дверью машины полиции и ушел. Подошел следователь Ворошиловского района, у продавщицы взял только объяснительную», – сообщает дончанка.

«Не заявление, а объяснительную. То есть, если у меня есть деньги и связи, могу делать что хочу!? И полиция не может повлиять на это все. Куда мы катимся! И в конце все разъехались, полиция уехала по своим делам. А наши дебоширы сели в свою BWM, что тоже странно: машина без номеров! И власть ничего с этим не делает», – добавляет она.

Дончане разделяют возмущение женщины:

Виктория: «Дело в том, что это не смешно! Сегодня он танцует на киоске, а завтра с этого киоска будет камни в голову прохожим кидать»;

Андрей К.: «Какая ДНР, такая и полиция»;

Андрей Ш.: «Просто таким людям крылышки не обрубают, а полиции потом проблемы, всему вина коррупция...»;

Ирина: «Хорошо, что не писал с крыши на прохожих»;

Александр: «Та хотелось бы верить, что цивилизация наступила, и уже давно не 80-е, и даже не 90-е… А нет»;

Алексей: «Наблюдал этот цирк из окна»;

Максим: «Единственное решение – не устраивать публичные праздники, я за эти 3 дня столько дерьма насмотрелся, особенно за рулем, огромное количество правонарушений, люди не просто бухают, а фиг знает под чем, столько кадров увидел… И где полиция, гаишники – не знаю».

При этом некоторые люди не нашли ничего предосудительного в действиях мужчины и «правоохранителей»: