В Верховной Раде не включили в повестку дня вопрос инаугурации президента как срочный. Новости

Во вторник, 14 мая, главным вопросом в повестке дня работы парламента будет разблокирование закона о статусе украинского языка, также на этой неделе планируют рассмотреть вопрос инаугурации президента Украины. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 мая, в ходе заседания Согласительного совета заявил спикер парламента Андрей Парубий.

По его словам, на повестку дня работы Верховной Рады во вторник, 14 мая, также будут вынесены блок вопросов местного самоуправления, в частности, о проведении выборов в местных громадах, а завершить работу в этот день планируют блоком вопросов об образовании.

«В четверг я буду обращаться ко всем поддержать рассмотрение блоков вопросов по реформе парламента. В прошлый раз сигнальное голосование дало нам негативный результат. Надеюсь на этот раз мы сможем консолидировать голоса. Также очень важно – у нас накопилось большое количество ратификаций. Очень важно рассмотреть ключевые ратификации, я буду предлагать этот блок на четверг», – заявил Парубий.

«Кроме того, на этой неделе мы должны рассмотреть постановление о назначении инаугурации новоизбранного президента Украины. На сегодня зарегистрировано 5 проектов постановлений, но один из них отозван в субботу. Я считаю, что это будет одно из ключевых решений на этой неделе во время пленарного заседания Верховной Рады Украины», – добавил спикер парламента.

Ранее сообщалось, что вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила, что Верховная Рада назначит дату инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского на пленарной неделе, которая начнется 14 мая.

Напомним, инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского должна состояться не позднее 2 июня.

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