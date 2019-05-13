Порошенко готов передать полномочия Зеленскому, – Луценко. Новости

Действующий президент Украины Петр Порошенко готов передать свои полномочия новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 мая, в ходе заседания Согласительного совета Верховной Рады заявила представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко.

«Действующий президент Украины Порошенко готов в определенный в соответствии со ст. 104 Конституции срок передать власть в рамках своих полномочий, но акцентирует на следующем: определение даты инаугурации является компетенцией Верховной Рады Украины», – сказала она.

«Любые заявления о том, что кто-то держится за власть и не собирается передавать власть, являются полным абсурдом. Я напомню обществу, что действующий президент является гарантом и обеспечил свободные и демократические президентские выборы в Украине. Президент Порошенко первый признал результаты этих выборов и первый поздравил новоизбранного президента Зеленского», – заявила Луценко.

Представитель главы государства в парламенте также добавила, что на этой пленарной неделе президент Украины предлагает Верховной Раде Украины рассмотреть ряд законопроектов, в частности о публичных закупках во время действия режима военного положения, регуляторной политике.

Как сообщалось ранее, во вторник, 14 мая, главным вопросом в повестке дня работы парламента будет разблокирование закона о статусе украинского языка, также на этой неделе планируют рассмотреть 4 проекта постановления об инаугурации президента Украины.

Напомним, инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского должна состояться не позднее 2 июня.

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